Ex-director da TSF acusa Global Media de estar a matar as redacções “pela fome”

Domingos Andrade, ex-director da TSF e ex-administrador do Global Media Group (GMG), acusou nesta quinta-feira a actual administração do grupo de estar a partir “a espinha das redacções pela fome", numa referência aos salários em atraso no grupo.

Ouvido na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito do requerimento do BE sobre a crise no GMG, que detém marcas como a TSF, Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e O Jogo, entre outros, Domingos Andrade afirmou ainda estar-se a assistir “à destruição reputacional das marcas e redacções".

Acusou também alguns administradores de tentarem interferir no noticiário de alguns órgãos de comunicação social do grupo, salientando “a intromissão pura e simples de uma administração no espaço de opinião e de programação de uma rádio como a TSF”.

Domingos Andrade disse desconhecer quem integra o World Opportunity Fund, que detém a maioria do capital do GMG, e teceu várias críticas ao actual administrador João Paulo Fafe, nomeadamente a de estar ligado a uma empresa de comunicação que trabalha com câmaras municipais.

Os trabalhadores do GMG anunciaram no final da semana passada uma greve que envolve todos os órgãos de comunicação social do grupo: JN, DN, TSF, Dinheiro Vivo e O Jogo, bem como as empresas existentes na Região Autónoma da Madeira (DN Madeira) e dos Açores (Açoreano Oriental/Rádio Comercial dos Açores).

O pré-aviso de greve dos trabalhadores foi feito em simultâneo com os pré-avisos de greve do Sindicato dos Jornalistas e do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente Norte (SITE Norte).

Neste momento, o GMG tem em atraso os pagamentos do subsídio de Natal e os salários do mês de Dezembro. Tem ainda em atraso os pagamentos de cerca de dois meses aos colaboradores externos. O grupo anunciou ainda que pretende despedir 150 a 200 trabalhadores.