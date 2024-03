Zardari eleito para segundo mandato como Presidente do Paquistão

Antigo chefe de Estado paquistanês venceu a votação por larga margem e conta com o apoio da coligação no Governo do país.

Asif Ali Zardari, um antigo Presidente do Paquistão entre 2008 e 2013, foi eleito para um segundo mandato este sábado, numa votação do Parlamento nacional e das assembleias regionais e com o apoio da coligação no Governo.

No Paquistão, os Presidentes do país têm um papel essencialmente cerimonial, mas Zardari é visto como um mestre na arte da negociação política, uma experiência que pode ser fundamental para um consenso entre os parceiros da coligação governativa com vista a um plano de recuperação económica.

Como Presidente, Zardari é também o comandante supremo das Forças Armadas do Paquistão, uma instituição que tem um papel muito importante na formação e na destituição de governos.

Zardari, de 68 anos, recebeu 411 votos, contra 181 votos a favor do nacionalista Mehmood Khan Achakzai, apoiado pelo partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan, actualmente a cumprir pena de prisão.

O Presidente paquistanês é eleito numa votação realizada nas duas câmaras do Parlamento do país e nas assembleias legislativas das quatro províncias.

Viúvo da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto, Zardari ganhou influência após o assassínio da sua mulher num atentado à bomba, em Dezembro de 2007, e assumiu o controlo do Partido Popular do Paquistão.

Era Zardari quem estava na Presidência do país, em 2011, quando uma equipa das forças especiais dos EUA encontrou e matou o antigo líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, no Paquistão.

No seu primeiro mandato, Zardari conseguiu construir um raro consenso político no Paquistão com vista à descentralização governativa e à imposição de limites aos poderes dos líderes militares.

Entre o início da década de 1990 e 2004, Zardari passou 11 anos numa cadeia por acusações de corrupção que nunca foram dadas como provadas num tribunal.