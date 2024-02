Rivais de Khan unem-se para formar governo no Paquistão

Os partidos de Nawaz Sharif e Bilawal Bhutto-Zardari chegaram a acordo para formar governo no Paquistão, segundo a emissora britânica BBC.

O Partido Popular do Paquistão (PPP) de Bhutto-Zardari disse que ajudaria a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) de Sharif a eleger um primeiro-ministro após as eleições da semana passada, em que o resultado foi uma surpreendente vitória de independentes ligados ao partido de Imran Khan, que estava impedido de concorrer.

Os partidos de Sharif e Bhutto-Zardari fizeram anteriormente parte de uma coligação que afastou Imran Khan do poder em 2022.

Desta vez, os candidatos independentes apoiados pelo partido de Khan ganharam inesperadamente a maioria dos lugares, 93 dos 266 deputados eleitos directamente. A PML-N de Sharif obteve 75 lugares, enquanto o PPP de Bhutto-Zardari (filho da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto, assassinada em 2007 num comício) ficou em terceiro lugar com 54 lugares.

Há ainda 70 lugares reservados às mulheres e aos não muçulmanos, que serão atribuídos a partidos e não a candidatos independentes.

O partido de Khan tinha prometido formar governo, lembra o Guardian, mas enfrentou vários obstáculos, incluindo o facto de os seus candidatos terem tido de concorrer como independentes e o seu líder que seria o candidato a primeiro-ministro estar preso, a cumprir várias penas de prisão de mais de dez anos.

O co-líder do PPP, Asif Ali Zardari (pai de Bhutto-Zardari), disse numa conferência de imprensa que, apesar de o seu partido e o PML-N terem disputado as eleições um contra o outro, se tinham unido no interesse da nação. “Não é preciso que [lutemos] para sempre”, disse Zardari.

A PML-N declarou em comunicado que ambos os partidos tinham concordado em cooperar no interesse da estabilidade política.

A BBC cita ainda um responsável do partido de Sharif, Marriyum Aurangzeb, dizendo que este tenciona nomear o seu irmão Shehbaz para primeiro-ministro. Ambos já ocuparam anteriormente o cargo.

Bhutto disse anteriormente que embora ajudasse a eleger um primeiro-ministro do partido de Sharif, ele próprio não iria ocupar cargos governamentais.

Khan diz que as eleições foram fraudulentas. “Aviso contra a imprudência de formar um governo com votos roubados”, declarou. “Este assalto à luz do dia não só será um desrespeito para os cidadãos, como também empurrará a economia do país para uma espiral descendente.”