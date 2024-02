Partido de Khan acusa autoridades paquistanesas de “roubar” votos

Primeiros resultados apontam para corrida renhida no Paquistão, com os candidatos que se apresentaram como independentes a ocuparem dezenas de lugares no Parlamento.

Os atrasos na divulgação dos resultados estão a gerar suspeitas de irregularidades nas eleições no Paquistão, já marcadas por muita violência e por uma grave crise política, com o partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan alvo de várias restrições durante a campanha. Os responsáveis pela contagem atribuem a demora a “um problema de Internet” causado pela decisão de suspender as comunicações durante a ida às urnas, uma medida justificada por preocupações de segurança, mas que alguns analistas consideraram que só criaria “mais caos”.

“Os candidatos apoiados pelo PTI [Movimento pela Justiça do Paquistão] estiveram na liderança desde o começo”, disse à Al-Jazeera o porta-voz do partido, Raoof Hasan. “O anúncio dos resultados ficou mais lento e depois parou completamente, por umas duas horas… estávamos a liderar por grandes margens ontem à noite. Mas hoje de manhã a situação já não é essa”, descreveu Hasan, acusando as autoridades de “roubar” votos.

“O país precisa de estabilidade política e económica. O que aconteceu nas últimas 12 horas vai ter um impacto adverso”, defendeu ainda o porta-voz do partido de Khan.

Num país onde os resultados costumam começar a ser anunciados algumas horas depois do encerramento das urnas e pela meia-noite já é habitual ter-se uma perspectiva geral do desenho do Parlamento, não são só os políticos a admitir irregularidades. “É incomum e leva a pensar que algo esteja a acontecer nos bastidores”, afirmou ao mesmo canal de televisão Zoha Waseem, professora na Universidade britânica de Warwick, que estuda a política paquistanesa.

Com Khan na prisão – acusado em mais de 150 processos e condenado a duas longas penas de prisão na última semana de campanha – e os candidatos do PTI a concorreram como independentes (e sem poderem usar o símbolo do partido, o bastão de críquete), a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), do também ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, acreditava numa vitória relativamente fácil.

No final da noite de quinta-feira, Khan apelou aos apoiantes para “vigiarem” os seus votos, numa publicação na rede X (antigo Twitter).

“Penso que [a demora] indica que as previsões que surgiram nos últimos dias de que o caminho estava aberto para Sharif foram postas em causa”, considerou Waseem. Para esta académica, a “repressão e ira” do establishment (político e, acima de tudo, militar) contra membros e apoiantes do PTI “saiu-lhe pela culatra”.

“Nem Sharif nem o seu PML-N esperavam isso [os bons resultados dos candidatos do PTI] e, por isso, passaram a noite em silêncio”, defendeu Waseem. “Estavam demasiado confiantes na sua vitória, mas parece que os eleitores estavam menos inclinados [para isso].”

Os últimos resultados apontam para uma vantagem dos candidatos independentes (muitos deles ligados ao PTI), que pelas 15h (10h em Portugal continental) tinham conseguido 49 lugares dos 124 anunciados (num Parlamento com 266 lugares em disputa) – na mesma altura, a Liga, de Sharif, contava com 38 deputados eleitos.

Durante a votação, pelo menos 12 pessoas morreram, a maioria membros das forças de segurança (estavam mobilizados 650 mil), um dia depois de dois atentados terem feito 30 mortos.