Aos 92 anos, Rupert Murdoch está noivo da ex-sogra de Roman Abramovich

O magnata dos media quer voltar a casar-se, depois do noivado desfeito no ano passado. A nova noiva é Elena Zhukova, mãe da ex-mulher do oligarca russo com nacionalidade portuguesa.

Rupert Murdoch, o australiano de 92 anos (93, a 11 de Março), que construiu um império de comunicação social e que está entre os mais ricos do mundo, segundo a Forbes, quer refazer a sua vida sentimental e anunciou que se vai casar com a sua actual companheira, Elena Zhukova, no Verão.

O antigo presidente da Fox e da News Corps e Zhukova, uma bióloga molecular reformada, de 67 anos, ter-se-ão envolvido no último Verão, já depois de terminado o noivado com Ann Lesley Smith, uma antiga capelã da polícia de São Francisco. A concretizar-se, será o quinto casamento do milionário.

De acordo com o Daily Mail, Murdoch e Zhukova foram apresentados pela terceira mulher do magnata, Wendi Deng.

A actual noiva também é divorciada, tendo sido anteriormente casada com o empresário britânico nascido na Rússia Alexander Zhukov, de quem teve uma filha, Dasha Zhukova​ — a ex-mulher de Roman Abramovich, o oligarca russo, antigo patrão do Chelsea, que soma as nacionalidades israelita e portuguesa. Os dois divorciaram-se em 2018.

Big News. The owner of Fox, media tycoon Rupert Murdoch, date with twice-divorced Elena Zhukova the mother of Daria Zhukova, Russian socialite and the former wife of the Russian oligarch Abramovich. ???? pic.twitter.com/CIGgMYepuV — ??????? (@Gakruks1) August 16, 2023

Rupert Murdoch, cuja vida familiar e percurso nos negócios inspira a bem-sucedida série Succession (HBO), tem seis filhos: Prudence, de 66 anos, do casamento (1956-1967) com Patricia Booker; Elisabeth, 55, Lachlan, 52, e James, 51 anos, do matrimónio com a jornalista escocesa Anna Torv, que durou mais de três décadas, entre 1967 e 1999; e Grace, 23 anos, e Chloe, de 21, da relação com Wendi Deng, com quem esteve casado entre 1999 e 2013.

Murdoch foi ainda casado com a supermodelo Jerry Hall, entre 2016 e 2022, ex-companheira de Mick Jagger.

Rupert Murdoch consta da lista de cem multimilionários da Forbes, com uma fortuna avaliada em quase 19 mil milhões de dólares (17.380 milhões de euros).