Quatro meses depois de cancelar noivado, aos 92 anos, Rupert Murdoch tem nova namorada

A antiga cientista Elena Zhukova tem 66 anos. O principal accionista do News Corp, proprietário do jornal New York Post ou da editora HarperCollins, tinha ficado noivo em Março.

Rupert Murdoch tem uma nova namorada. Quatro meses depois de ter terminado o noivado com Ann Lesley Smith, o magnata dos media de 92 anos está novamente apaixonado. A namorada será a cientista Elena Zhukova, de 66 anos, avança o jornal The Guardian Australia.

Os dois terão sido vistos numa festa em casa da ex-mulher do empresário, Wendi Deng. Depois de 14 anos de casamentos, Murdoch e Deng divorciaram-se em 2013, mas continuam a conviver em eventos relacionados com as duas filhas de ambos, Chloe e Grace.

O dono do News Corp, grupo proprietário do jornal New York Post ou da editora HarperCollins, já foi casado quatro vezes. Já a nova namorada, Elena Zhukova, é conhecida pelo enlace de vários anos com o também multimilionário Alexander Zhukov. A filha da cientista, Darya Zhukova, esteve casada com o polémico oligarca russo Roman Abramovich até 2018.

Big News. The owner of Fox, media tycoon Rupert Murdoch, date with twice-divorced Elena Zhukova the mother of Daria Zhukova, Russian socialite and the former wife of the Russian oligarch Abramovich. ???? pic.twitter.com/CIGgMYepuV — ??????? (@Gakruks1) August 16, 2023

Os dois enamorados ter-se-ão conhecido numa festa de família e estão, neste momento, a passar férias no Mediterrâneo, onde foram fotografados pelos paparazzi do Daily Mail. Estão a bordo do famoso iate Christina O, notabilizado por ter transportado a antiga primeira-dama norte-americana Jackie Kennedy (1929-1994). A embarcação pertenceu ao armador grego Aristoteles Onassis (1906-1975).

Zhukova é a segunda namorada de Rupert Murdoch depois do divórcio da quarta mulher, a supermodelo Jerry Hall, em Agosto do ano passado. Ficou noivo de Ann Lesley Smith, antiga capelã da polícia de São Francisco, em Março deste ano, dizendo que o seria “a última vez” que teria oportunidade de se apaixonar.

Afinal não foi bem assim e cancelou o noivado apenas algumas semanas depois de ter sido oficializado, alegadamente por incompatibilidade com as crenças evangélicas da noiva. Quem sabe, o magnata ainda ficará noivo pela segunda vez este ano, abrindo espaço ao quinto casamento.

Antes do divórcio de Jerry Hall, Murdoch foi casado com Patricia Booker, entre 1956 e 1967; Anna Maria Torv, de 1967 a 1999; e Wendi Deng, de 1999 a 2013​. Tem seis filhos: Prudence, de 64 anos, do primeiro casamento; Elisabeth, de 55, Lachlan Murdoch, de 51, e James, de 50, do segundo matrimónio; e Grace, de 22, e Chloe​​, de 20, do terceiro compromisso.

Rupert Murdoch consta da lista de cem multimilionários da Forbes, com uma fortuna avaliada em 17.200 milhões de dólares (mais de 16 mil milhões de euros).