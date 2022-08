Rupert Murdoch e Jerry Hall finalizam o divórcio e permanecem amigos

A supermodelo e actriz Jerry Hall e o magnata dos media Rupert Murdoch finalizaram o divórcio, avança um comunicado divulgado pelo casal, nesta quinta-feira.

Após seis anos de casamento, Jerry Hall, de 66 anos, pediu o divórcio de Murdoch, de 91 anos, alegando “diferenças irreconciliáveis” e pedindo uma pensão de alimentos e honorários não especificados.

O comunicado divulgado pelo advogado de Murdoch, Robert Cohen, e Judy Poller, advogada que representa Hall, confirma que o processo chegou ao fim e que ambos “continuam bons amigos”.

Na petição apresentada ao tribunal de Los Angeles, a ex-top model disse que “não estava ciente da natureza e extensão de todos os activos e dívidas de [Murdoch] e que alteraria o pedido quando a informação for apurada”.

Foi em Março de 2016 que Murdoch se casou com Hall numa cerimónia discreta no centro de Londres. O presidente da Fox Corp e a agora ex-mulher eram motivo frequente de notícias nos tablóides, de um lado e do outro do Atlântico.

O divórcio de Murdoch, o quarto, foi visto como improvável de alterar a estrutura de propriedade das empresas nas quais ele detém participações, incluindo Fox Corp, a empresa que controla o Fox News Channel e News Corp., no fundo familiar com sede em Nevada, que detém aproximadamente 40% das acções com direito a voto de cada empresa.

Jerry Hall foi companheira de longa data do cantor dos Rolling Stones, Mick Jagger, com quem tem quatro filhos.