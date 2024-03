No Port, uma Babel que é uma guesthouse e um restaurante (ou vice-versa)

No centro do Porto, um espaço híbrido com pergaminhos: é da “família” Plano B e instalou-se no edifício do antigo Miss’Opo. A dois passos da Torre dos Clérigos, recebe-se como se fosse em casa.

Há uma nova Babel no Porto e não é uma torre, embora tenha a sua base num prédio esguio e comprido, tanto que tem entradas em duas ruas: de um lado, abre-se para um restaurante, que é a alma do rés-do-chão, do outro lado, para uma guesthouse, que se distribui nos dois andares superiores. “Restaurante, guesthouse e espaço cultural” — é assim, mas sem qualquer ordem de prioridade, que a gerente, Joana Ferreira, define então a Babel. “A”, isso, sim, “não por qualquer feminismo” ou assomos de “girl power”, mas porque são mulheres as três responsáveis — além de Joana, Ana Leão na cozinha e Iolanda Lourinha nos cocktails — e cada uma “acrescenta algo” ao projecto que abriu portas a 17 de Novembro de 2023. E que, na verdade, é herdeiro de outro que ocupou o mesmo espaço e com mais ou menos as mesmas valências (Miss’Opo), e que nesta encarnação vem com genealogia —​ é, digamos, irmã do Plano B, ou não tivesse o mesmo proprietário, Ricardo Costa.