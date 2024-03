Dormir no “quarto secreto” de uma biblioteca? Airbnb abre a porta de Catedral em Londres

No dia 15 de Março, duas pessoas vão poder dormir na biblioteca da Catedral de São Paulo, Londres, por pouco mais de oito euros. As reservas são feitas pela Airbnb e só estão disponíveis no dia 12.

Ninguém passa a noite na Catedral de São Paulo, em Londres, desde a Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de voluntários lá ficou para apagar possíveis incêndios decorrentes dos bombardeamentos. Também nunca ninguém dormiu no “quarto secreto” que existe na biblioteca, mas no dia 15 de Março, abre-se uma excepção.

A estadia é de apenas de uma noite e destina-se a duas pessoas. A Airbnb também já estipulou o preço: sete libras (8,19 euros), mas as reservas só podem ser feitas a partir das 10h do dia 12 de Março.

As estantes da biblioteca têm uma colecção rara de mais de 22 mil livros, incluindo obras medievais e outras publicações mais recentes, que os hóspedes podem ler.

Citada pela BBC, a responsável que recebe os visitantes do monumento, descreveu a biblioteca como uma das “jóias secretas da Catedral, habilmente escondida pela arquitectura engenhosa de Sir Christopher Wren”.

"Alguns hóspedes muito sortudos vão ter agora a oportunidade de mergulhar mais a fundo na história e nas maravilhas da [Catedral de] São Paulo com esta estadia verdadeiramente única", acrescentou Sandra Lynes Timbrell. A ideia partiu da booktoker Abby Parker e os visitantes podem mostrar os livros na internet, mas sem spoilers.

No site, a Airbnb explica que os dois visitantes vão entrar na Catedral pela porta do reitor e subir pela antiga escada em espiral construída há mais de 300 anos.

No piso superior está a biblioteca, que foi recentemente restaurada, e, numa das portas do corredor, o quarto secreto. Segundo as imagens, os visitantes vão encontrar um sofá e um estreito corredor forrado a livros até chegarem à cama. Antes de dormirem (ou passarem a noite a ler), podem jantar gratuitamente num restaurante próximo.

A visita termina na manhã de 16 de Março com direito a pequeno-almoço e passeio pelos restantes espaços do edifício do século XVIII, incluindo uma subida à cúpula com vista para a cidade.

Antes de saírem, os hóspedes recebem ainda duas cópias assinadas e carimbadas de livros que ainda não foram publicados.