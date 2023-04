Como consigo ler 50 livros por ano — e continuar a ter vida social

Não me considero uma leitora rápida e também não dedico várias horas por dia às leituras, mas com pequenas mudanças no meu dia-a-dia descobri que consigo terminar pelo menos um livro por semana.

É irónico que eu esteja a escrever uma crónica sobre como ler mais, quando no último mês não li mais do que dez páginas? Sim, mas dizem-me que ter uma meta anual de leitura elevada é algo invejável e que deve ser replicado — e assim nasceu a ideia deste texto.

No ano passado, li um total de 50 livros, o meu máximo de sempre. Este ano, não quero apenas repetir o desafio, quero ir mais longe e chegar aos 60 livros — o número de obras que tenho nas minhas estantes e que ainda não li (serão mais, admito, mas não sejamos picuinhas). Não me considero uma leitora rápida e também não consigo comprometer-me a dedicar várias horas por dia às leituras, mas fui-me apercebendo que, com pequenas mudanças no meu dia-a-dia, conseguia completar com alguma facilidade o desafio a que me proponho todos os anos.

Eis as minhas dicas:

Ter um amigo leitor

Há duas coisas que me acontecem, quando termino um livro: ou comento, quase em tempo real, o que achei ou tento convencer alguém que não o leu a fazê-lo, para que possamos discutir a escrita, o enredo ou as personagens. E o mesmo acontece comigo – há sempre alguém a tentar convencer-me a ler isto ou aquilo (sim, Mariana, vou ler Uma Pequena Vida).

Ter amigos com os mesmos gostos literários ajuda, mas não é um requisito obrigatório; basta que se incentivem mutuamente a continuar a ler, mesmo que sejam obras diferentes e que os vossos hábitos de leitura sejam completamente díspares. Se tiverem a sorte de ter amigos que também gostam de ler fantasia, ou romance, ou thrillers, experimentem ler ao mesmo tempo um livro escolhido por ambos.

Na dúvida, levar um livro (ou dois)

É um ritual que cumpro meticulosamente em muitas situações e, quando não o fiz, dei por mim a não ter com que me entreter e a pensar que podia ter acabado o livro que estava a ler. Seja nos transportes públicos, em salas de espera ou em viagens de avião e carro (para quem não está ao volante e não enjoa), é uma boa forma de avançar na meta de leitura.

Ler em vários formatos

Sou uma pessoa de livros físicos e acho que nunca conseguirei trocar uma obra pela sua versão num e-reader, mas admito que, em algumas situações, ter um livro digital no telemóvel, computador ou tablet é muito prático. Para quem não gosta de andar carregado com livros pesados no dia-a-dia, esta pode ser uma boa solução para fazer render os minutos (ou horas) passados em transportes.

Para aproveitar algum do meu “tempo morto”, recorri e continuo a recorrer aos audiolivros (se devem ser considerados livros ou não é um tema de discussão para outra crónica). Por vezes oiço-os quando estou a fazer uma caminhada ou a arrumar a casa, mas o mais comum é ouvir o audiolivro e ler o livro em questão (na sua versão física) ao mesmo tempo. Faço isto, quando estou a ter dificuldade em entrar na história, ou quando as primeiras páginas são muito densas, ou mesmo quando estou mais agitada e menos concentrada.

Ter alguém a narrar o que eu estou a ler faz com que me foque mais no livro. As narrações são, normalmente, muito pausadas e já que é possível controlar a velocidade de reprodução dos audiolivros na maioria dos reprodutores de áudio – ouço-os sempre na velocidade 1,50 ou mesmo 2,0.

Reservar tempo para ler e definir uma meta diária (e anual)

Reservar algum tempo do meu dia para a leitura, seja de manhã (antes de sair de casa) ou à noite, quando me deito, é uma boa forma de conseguir ler mais. Não importa se tenho apenas dez minutos ou uma hora, é sempre um avanço. Definir, a cada semana, um número de páginas para ler por dia (sejam 20, 50 ou até mesmo 100) também pode ajudar a terminar um livro (ou mais) por semana. Nas alturas em que estou embrenhada num livro, tento dar-lhe prioridade e pôr de lado as séries ou filmes ou mesmo o tempo diário passado nas redes sociais.

Quanto à minha meta anual, defino-a sempre, no início de cada ano, no site Goodreads, o anfitrião de um desafio de leitura com milhares de participantes. É possível ir actualizando em que página vamos e quanto livros já lemos e, dependendo da nossa meta, o site diz-nos se vamos avançados ou atrasados na “competição”. Outra vantagem de fazer a contabilização do que leio (e de quanto leio) no Goodreads é que posso revisitar essa informação e saber, por exemplo, qual foi o livro com mais páginas que li em 2022.

Outra forma de apimentar a tua vida literária é participar num desafio de leitura — e há muitos por onde escolher espalhados pela Internet. O Barnes & Noble 2023 Book Challenge propõe que completes 52 desafios: ler uma antologia, ler o livro de um autor que não conheças, um livro que inclua um mapa ou um livro em que a acção se passe nos anos 1700.

Ler vários livros ao mesmo tempo

Ler várias histórias ao mesmo tempo não será para todos, mas é uma forma de garantir que tens sempre uma escolha diferente e atraente na hora de abrir um livro. No meu caso, gosto de intercalar livros de fantasia e ficção científica (os meus géneros preferidos no momento) com livros de não-ficção, como autobiografias. Escolher os géneros que mais te entusiasmam deve ser o primeiro passo, para que não estejas a ler algo de que sabes não vais gostar.

Ler livros com 100 páginas, outros com 600

Nem todos os livros que lemos precisam de ter tantas páginas como Os Miseráveis ou as obras de Christopher Paolini. Quando termino um livro com mais de 500 páginas, costumo passar para um de 300, ou mesmo fazer uma pausa nas leituras durante uns dias. Acima de tudo, tento não me esquecer que estou a ler por prazer e não por obrigação ou para completar um desafio.

Pertencer a um clube

São às centenas e há para todos os gostos e em várias plataformas e redes sociais, como o Facebook, Instagram ou TikTok. Os clubes de leitura podem ser uma boa forma de conhecer não só novos livros, mas também novas pessoas — dica para quem não tem um amigo leitor.