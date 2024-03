Norte-americano inspirou-se em Dexter para matar e desmembrar mulher

Um homem nova-iorquino de 36 anos foi esta semana considerado culpado pelo homicídio de Brandy Odom, cometido em 2018. Perante as autoridades norte-americanas, outra arguida no caso, cúmplice do crime, confessou que a série televisiva Dexter, em que um agente da polícia tem uma vida dupla enquanto assassino em série, foi fonte de inspiração.

Na segunda-feira, a juíza de um tribunal de Brooklyn, Nova Iorque, declarou Cory Martin culpado dos crimes de homicídio, fraude electrónica na forma tentada e roubo de identidade, num esquema que tinha por objectivo beneficiar, indevidamente, do seguro de vida da vítima.

O veredicto foi conhecido após duas semanas de audiências. Cory Martin, que aguarda agora a leitura da sentença pela juíza Ann M. Donnelly, deverá enfrentar uma pena de prisão perpétua.

“É justo que Martin enfrente uma pena de prisão efectiva e perpétua por este crime hediondo e a sangue frio, motivado pela ganância e executado após um planeamento detalhado”, declarou na segunda-feira o procurador norte-americano Breon Peace.

Segundo a acusação, Martin “viu a vítima como fonte de rendimento”. Brandy Odom, de 26 anos, trabalhadora do sexo, seria explorada por Cory Martin, que agia como proxeneta. Em 2017, conseguiu obter de forma fraudulenta duas apólices de seguro de vida em nome de Odom. Os dois viviam numa casa no bairro nova-iorquino de Queens, partilhada com outra mulher que era cúmplice no plano de Martin.

Durante o julgamento, a cúmplice confessou que, nas vésperas do assassinato, ela e Cory assistiram ao programa televisivo As Primeiras 48 Horas, que acompanha investigações policiais de homicídios, e discutiram “o que não fazer e estratégias para evitar ser apanhado”. A mulher revelou ainda que Cory Martin viu a série Dexter, em que o protagonista desmembrava as suas vítimas, para saber como executar o crime.

Em Abril de 2018, Brandy Odom foi assassinada no seu próprio quarto por Martin. Depois, em conjunto com a sua cúmplice, o homicida limpou a cena do crime, desmembrou o corpo de Brandy e escondeu os seus restos mortais. Fariam ainda uma série de tentativas para beneficiar do seguro de vida de Odom, mas sem sucesso.

“Brandy Odom teve uma morte inimaginável às mãos do arguido, mas a sua vida era importante e espero que este veredicto, que responsabiliza o acusado, traga algum alívio à sua família”, concluiu Breon Peace, segundo um comunicado da Procuradoria Federal do Leste de Nova Iorque.