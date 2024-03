Actor Michael Gambon, que fez Dumbledore, deixa mãe de dois dos seus filhos sem nada

O actor foi casado mais de 60 anos com Anna Miller. Os dois filhos que teve com Phillipa Hart, com quem manteve uma relação durante 20 anos, receberão dez mil libras e um troféu cada um.

Na vida privada, Michael Gambon, o actor que interpretou Dumbledore na saga Harry Potter, dividia o seu tempo entre Anna Miller, com quem era casado há mais de seis décadas, e a cenógrafa Phillipa Hart, 25 anos mais nova do que ele e com quem tinha dois filhos. O testamento do actor britânico, que morreu em Setembro passado, aos 82 anos, foi agora conhecido e revela que quase toda a sua fortuna ficou para Lady Gambon, deixando a namorada sem nada.

Michael Gambon e a matemática Anna Miller eram pais de Fergus Gambon, 60 anos, especialista em cerâmica galesa e director da leiloeira Bonhams. O actor teve ainda dois filhos com Phillipa Hart, com quem viveu duas décadas, Tom, de 17 anos, e William, de 15. O testamento de três páginas revela que os dois rapazes receberão, cada um, dez mil libras (pouco mais de 11.700 euros) e um troféu. Trata-se de um coração de prata do prémio de actor de teatro do Variety Club of Great Britain: Tom receberá o prémio atribuído ao seu pai em 1987, enquanto William ficará com o troféu entregue em 2000.

Foi em 2000 que Gambon conheceu Phillipa Hart e, desde então, o actor dividia-se entre a casa que partilhava com a mulher e a casa que partilhava com a amante e os dois filhos pequenos, no centro de Londres. Embora cioso da sua privacidade, o actor era frequentemente visto com a cenógrafa e os filhos que entretanto nasceram. Contudo, não comentava a sua vida pessoal.

Gambon deixou um total de 1.465.882 libras (cerca de 1,7 milhões de euros) à sua mulher e nada à sua companheira. O testamento, datado de 2016, faz de Anna Gambon a executora do seu património, juntamente com o filho Fergus. Nem este, nem Phillipa Hart, ambos contactados pelo Daily Mail, se mostraram disponíveis para comentar a decisão do actor.

De origem irlandesa, Michael Gambon nasceu em Dublin, a 19 de Outubro de 1940, e emigraria para Londres, com os pais, aos 5 anos. Foi a 28 de Setembro de 2023 que a morte do actor foi comunicada pela sua agente, Clair Dobbs: “É com grande pesar que anunciamos a perda de Sir Michael Gambon. Marido e pai amado, Michael morreu pacificamente no hospital com a sua mulher Anne e o seu filho Fergus a seu lado, na sequência de uma crise de pneumonia.”