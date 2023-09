Morreu Michael Gambon, Dumbledore dos filmes da saga Harry Potter

Morreu Michael Gambon, o actor de 82 anos que imortalizou Albus Dumbledore, director da escola de magia de Hogwarts na saga de fantasia Harry Potter, depois de substituir, em 2001, o actor Richard Harris.

"Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com a sua mulher Anne e o filho Fergus a seu lado, depois de um episódio de pneumonia", diz o comunicado emitido pela assessora Clair Dobbs, citado pelo The Guardian.

O actor nasceu em Dublin, em Outubro de 1940, e foi viver para o Reino Unido cinco anos mais tarde. Segundo o jornal britânico, nunca teve qualquer treino formal de teatro. Foi ganhando experiência em produções amadoras.

Bem antes de vestir o papel de Dumbledore, Gambon estreou-se no grande ecrã em Otelo, no ano de 1965. Participou ainda em filmes como O Informador, em 1999, O Fantástico Senhor Raposo, em 2009, e O Discurso do rei, de 2010. O último valeu-lhe um Screen Actors Guild Award, para Melhor elenco, no mesmo ano.

Foi distinguido pelo trabalho desempenhado em televisão, tendo vencido o prémio de Melhor actor nos British Academy Television Awards quatro vezes, pelo trabalho desempenhado em The Singing Detective, Wives and Daughters, Longitude e Perfect Strangers.

No entanto, foi nos palcos que começou a sua carreira, tendo-se estreado em Dublin, com um papel em Otelo, de Shakespeare.