Nikki Haley desiste das primárias republicanas e não irá apoiar Trump

Nikki Haley, a única adversária de peso de Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano para a escolha do candidato do partido à Casa Branca, vai anunciar o fim da sua campanha eleitoral esta segunda-feira, avançam os media norte-americanos.

Haley, de 52 anos, venceu apenas duas eleições desde o início do calendário das primárias republicanas, a 15 de Janeiro.

Em ambos os casos — em Washington D.C., no domingo, e no Vermont, na terça-feira —, a candidata beneficiou de um eleitorado republicano menos conservador e menos fiel a Trump do que noutras zonas do país, o que lhe dava algumas hipóteses de vencer.

Segundo o jornal Washington Post, Haley não vai declarar o seu apoio a Trump quando anunciar o fim da campanha, o que deverá acontecer a partir das 15h desta quarta-feira em Charleston, na Carolina do Sul.

Numa antecipação do discurso de despedida de Haley, o jornal norte-americano avança que a antiga governadora da Carolina do Sul vai dizer que é Trump quem tem a obrigação de conquistar o voto dos eleitores republicanos que não votaram nele nas primárias.