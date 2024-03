Sem surpresa, Biden e Trump foram os heróis da “super-terça-feira”

Apesar do domínio claro de Donald Trump no Partido Republicano, Nikki Haley pode derrotar o ex-Presidente dos EUA no Vermont.

A eleição presidencial que a maioria dos norte-americanos menos desejaria que acontecesse em 2024, segundo as sondagens — uma repetição do duelo de 2020 entre Joe Biden e Donald Trump —, ficou esta madrugada a poucos dias de se tornar inevitável. Sem surpresas, Biden e Trump entraram a dominar a "super-terça-feira" das eleições primárias do Partido Democrata e do Partido Republicano, com o ex-Presidente dos EUA a sofrer um pequeno susto no Vermont.

Pouco depois das 0h00 desta quarta-feira (hora em Portugal continental, mais cinco do que em Washington D.C.), Biden foi declarado vencedor no Vermont e na Virgínia, dois dos 15 estados norte-americanos que realizaram primárias na terça-feira. Nas duas horas seguintes, o Presidente dos EUA obteve mais dez vitórias expressivas: Alabama, Arcansas, Carolina do Norte, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas e Utah.

Ainda antes de os votos terem começado a ser contados no Vermont e na Virgínia, Biden foi declarado vencedor da votação no Iowa, um estado que realizou uma reunião partidária a 15 de Janeiro para a escolha do candidato do Partido Democrata à Casa Branca, mas que só anunciou os resultados na terça-feira.

Numa outra votação, na Samoa Americana — um dos cinco territórios administrados pelos EUA que participam na escolha dos candidatos à Casa Branca —, Biden sofreu a sua primeira derrota nas primárias deste ano. Numa votação que contou com apenas 91 eleitores, Biden recebeu 40 votos e ficou atrás de Jason Palmer, um desconhecido empresário do Maryland.

O último estado a votar nesta "super-terça-feira" — a Califórnia — encerra as urnas às 4h desta quarta-feira e os resultados finais não devem ser conhecidos durante a madrugada.

Sem nenhum adversário que ponha em causa o seu favoritismo nas primárias — e com apenas um opositor interno ainda na corrida, o congressista Dean Phillips —, Biden prepara-se para conquistar, a 19 de Março, o número de delegados (1968) de que precisa para garantir a nomeação.

São estes delegados — pessoas seleccionadas ou eleitas pelos partidos em cada estado, que vão depois representar os candidatos das eleições primárias nas convenções nacionais, durante o Verão — que determinam quem será o candidato de cada partido à Casa Branca.

Segundo o calendário das próximas eleições primárias do Partido Democrata, Biden poderá ultrapassar a fasquia dos 1968 delegados a 19 de Março, tornando-se no presumível nomeado do seu partido à eleição presidencial de Novembro, ficando a faltar apenas o "carimbo" da convenção nacional, em Agosto.

Vermont em dúvida

No caso do Partido Republicano, Trump prepara-se para conquistar o número necessário de delegados (1215) já na próxima terça-feira, ou então a 19 de Março, tal como Biden.

À imagem de Biden no Partido Democrata, o ex-Presidente dos EUA dominou a "super-terça-feira" no lado republicano, apesar de poder vir a sofrer uma derrota no Vermont, um estado com um eleitorado feito à medida da sua única adversária de peso nas primárias, Nikki Haley.

A antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas venceu apenas uma votação desde o início das primárias — em Washington D.C., no domingo —, e pode conquistar o seu primeiro estado na madrugada desta quarta-feira. Às 2h30, quando estavam contados 50% dos votos, Haley e Trump seguiam praticamente empatados (48,5% para Trump e 47% para Haley), sendo que os distritos em falta parecem beneficiar a candidata.

Mesmo com uma vitória no Vermont, Haley terá dificuldades para justificar a sua permanência na corrida após a "super-terça-feira", sendo possível que anuncie a sua desistência nas próximas horas ou dias.

O que a candidata fizer depois disso poderá ter uma influência decisiva na eleição presidencial, em Novembro — Haley, que conquistou cerca de 30% do eleitorado republicano e independente nas primárias realizadas até esta semana, já disse que não se sente obrigada a declarar o seu apoio ao candidato que o Partido Republicano vier a nomear.