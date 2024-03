Feira da Foda volta em grande: eleições adiaram-na, mas Pias está pronta para a festa

Esteve três anos sem se realizar, consequências da pandemia. Tremeu, mas seguiu em frente: no ano passado voltava com uma edição reforçada e este ano a feira dedicada ao Cordeiro à Moda de Monção promete melhorias e novidades. Inicialmente prevista para realizar-se de 8 a 10 de Março, foi adiada para o fim-de-semana seguinte, para não coincidir com as eleições legislativas que se realizam no domingo.

"Com nome ousado", "a feira mais saborosa de Portugal", garante-se em comunicado, decorre assim de 15 a 17 de Março, em Pias, Monção. À volta do cordeiro à moda da terra, popularmente conhecido como Foda à Monção, faz-se a festa.

O certame estreou-se em 2017 e, graças ao seu acutilante baptismo, teve logo direito a fama instantânea. "Quando começámos, do Porto para baixo, ninguém sabia o que era a Foda, e as pessoas ora se riam ora se admiravam. Agora já toda a gente sabe o que é”, dizia à Fugas um dos responsáveis pela fundação e desenvolvimento da iniciativa, Agostinho Correia, da Confraria da Foda - na altura, presidente da junta de freguesia de Pias, actualmente vereador da câmara de Monção.

"O nome artístico, digamos assim, reflecte bem o carácter afável e bem-disposto dos monçanenses", sublinha-se na apresentação do evento. Apostando numa imagem de língua afiada e trocadilhos malandros, tem até um epicentro muito inocente, o “cordeiro à moda de Monção, em alguidar de barro, levado ao forno de lenha”, de preferência bem acompanhado pelos “Alvarinho, tinto e espumante” que são também imagem da terra e da região.

Foto A confraria da Foda e o forno comunitário em Pias dr

Este ano, voltam a Pias os expositores com vinhos da região e artesanato regional, os espaços para os produtores de gado e máquinas agrícolas, as tasquinhas e um programa que inclui "demonstração de tosquias", "ranchos folclóricos, grupos de bombos, tocadores de concertina, charangas e DJ".

Desta feita, até uma estrela, que decerto terá muito a dizer sobre esta feira seminal: Fernando Alvim, apresentador e DJ bem-humorado, anima a feira na noite de sábado.

Foto Um prato do cordeiro à moda de monção, celebrizado com nome chamativo dr

No domingo à tarde, actuam os Sons do Minho, grupo que, por sinal, é autor do hino da feira - chama-se "Vamos à Foda".

A organização promete para esta edição "um espaço coberto mais amplo e melhoria no acesso ao recinto e ao estacionamento automóvel". Entre as novidades, ainda um site remodelado, onde é possível adquirir kits de refeição, "em barro, descartáveis e para crianças" (estes custam desde cerca de 10 euros, com meia dose, para os mais pequenos; a cerca de 21 e 28 euros, conforme peça em barro ou descartável).

Foto Pias recebe milhares para a festa dr

Nos dias da feira, está garantido "transporte (ida e volta) entre Monção e Pias, com a realização de vários percursos durante o dia e noite" em "minibus gratuito".

Organizada pela Junta de Freguesia de Pias, com a autarquia de Monção e a confraria dedicada à preservação do Cordeiro à moda de Monção, a feira revela-se cada vez mais popular - no ano passado, terão passado pela festa cerca de 50 mil visitantes. Por isso mesmo, há cada vez mais produtos criados à volta do certame, de aventais a porta-chaves ou ímanes e t-shirts, que incluem um dos slogans locais, "A autêntica Foda".

O cartaz da feira dr No evento, não falta o "bom-humor" de Monção dr Fotogaleria O cartaz da feira dr