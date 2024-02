Economia paralela está a diminuir há duas décadas em Portugal

Com uma tendência de descida moderada mas regular ao longo das últimas duas décadas, a economia paralela em Portugal deverá ficar este ano próximo dos 17% do Produto Interno Bruto (PIB) e ainda tem, de acordo com os especialistas, alguma margem para continuar a cair para os níveis de alguns países do Norte da Europa — longe, contudo, dos valores com que o partido Chega conta para financiar as medidas de corte dos impostos e aumento das despesas presentes no programa eleitoral.

