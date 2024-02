Nas rádios, Justiça uniu partidos e financiamento da Segurança Social distinguiu-os

O segundo dia de campanha arrancou com o derradeiro debate, desta vez nas rádios. Os oito partidos com assento parlamentar foram convocados, mas o Chega não compareceu.

Ao segundo dia de campanha, as caravanas dos partidos juntaram-se todas em Lisboa, para um debate nas rádios (Antena 1, Renascença, Observador e TSF). O encontro arrancou com um ausente (o Chega) e um atraso (o de Luís Montenegro) e dedicou a maior fatia de tempo à discussão de uma reforma na Justiça. Numas eleições legislativas antecipadas que acontecem ― justamente ― devido a uma investigação judicial que levou à demissão do primeiro-ministro e em que a campanha eleitoral tem ainda colada a crise da Madeira, os partidos concordaram com a necessidade de aumentar meios e alguns deram nota negativa à procuradora-geral da República. Apesar de procurarem diferenças, PS e PSD acabaram mesmo por concordar na necessidade de um "consenso" entre os grandes partidos.