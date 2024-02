A campanha está na estrada. O que está em aberto nestas eleições legislativas?

O período oficial de campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 2024 arrancou neste domingo. As duas próximas semanas serão na estrada, a percorrer o país de norte a sul, numa tentativa de mobilização do eleitorado às urnas. Neste P24 ouvimos a editora de política do PÚBLICO, Leonete Botelho, sobre o que está em causa nestas eleições.

