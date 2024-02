Os dez “desafios” da IL ao PSD deixam portas abertas a acordo pós-eleitoral

Durante o debate de domingo à noite, Rui Rocha entregou a Luís Montenegro uma folha com dez medidas que a IL quer ver aprovadas caso faça algum acordo com a AD. O líder do PSD não fechou a porta.

No debate transmitido este domingo à noite entre Rui Rocha e Luís Montenegro, respectivos líderes da IL e da AD, o primeiro ofereceu ao segundo uma folha com os dez “desafios ao PSD para um Portugal com futuro”. Do documento constam pontos de convergência entre os partidos — como a descida generalizada dos impostos ou a privatização da TAP — e de provável divergência, como a criação de um círculo de compensação nacional para as eleições legislativas.