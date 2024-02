George Michael homenageado com uma moeda de colecção britânica

O falecido cantor e compositor britânico George Michael vai ser homenageado com uma moeda de colecção personalizada.

A Casa da Moeda do Reino Unido disse, nesta segunda-feira, que a nova moeda, que retrata Michael usando os seus óculos de sol característicos, presta homenagem ao single Faith, sucesso a solo de 1987 da estrela musical.

Aprovada oficialmente pelo património de Michael, a moeda foi desenhada pela artista e escultora Sandra Deiana.

“Desde a sua estreia com os Wham! até se tornar um dos músicos a solo mais vendidos de todos os tempos, George Michael é uma superestrela mundial cujo trabalho inspirou e influenciou gerações com a sua música e o seu estilo único”, afirmou Rebecca Morgan, directora dos Serviços para Coleccionadores da The Royal Mint.

“Adorado por milhões de fãs em todo o mundo, estamos muito satisfeitos por introduzir uma moeda oficial do Reino Unido que celebra a sua vida e o seu legado”, afirmou num comunicado.

Michael, que atingiu o estrelato na década de 1980 com os Wham! antes de embarcar numa carreira a solo de sucesso, morreu no dia de Natal de 2016, aos 53 anos.

A canção de 1984 dos Wham!, Last Christmas, assegurou finalmente o lugar de “Christmas Number 1” pela primeira vez nas tabelas musicais do Reino Unido em Dezembro, 39 anos após o seu lançamento.

A nova moeda é a mais recente adição à série Lendas da Música da Royal Mint, que já homenageou David Bowie, Elton John e os Queen com moedas, e estará disponível para compra a partir desta segunda-feira.