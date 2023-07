Wham!. Ascensão sem queda

Descobrir que os Wham!, em início de carreira, faziam funk com consciência social é tão surpreendente como olhar para o cartaz de 2023 de Glastonbury e ver que Rick Astley é o frontman de uma banda que faz versões dos Smiths. Ambos funcionam bem nesta imagem que não era a que ficou cristalizada nos anos 1980, Astley, o homem que não desistia e não desiludia ninguém, agora uma versão karaoke (muito competente) de Morrissey; George Michael e Andrew Ridgeley (é este o nome do “other guy” da dupla), os quebra-corações de Wake me up before you go-go e Last Christmas, com um funk/rap/disco/pop que fala dos perigos da conformidade e de estar na fila para receber o subsídio de desemprego nos primeiros anos da era Thatcher no Reino Unido, os anos do primado da economia e do caos social.

