Com muito brilho e um toque de cor, actores voltam à passadeira vermelha dos prémios SAG

A 30.ª edição dos Prémios do Sindicatos dos Actores juntou neste sábado as estrelas de Hollywood para celebrar o melhor do cinema e da televisão.

Diz-se que são o tomar o pulso para os Óscares. Neste sábado, os Prémios do Sindicato dos Actores (Screen Actors Guild, SAG, no original) distinguiram as melhores interpretações do cinema e da televisão, com uma cerimónia no Shrine Auditorium em Los Angeles, Califórnia. Como sempre, antes da entrega dos prémios, os nomeados desfilaram na passadeira vermelha, com destaque para Emma Stone, Margot Robbie ou a grande vencedora da noite, Lily Gladstone.

Depois de meses de greve, o Sindicato dos Actores trocou as reivindicações por uma noite de festa. Os SAG distinguem-se por serem uma distinção dos actores para os actores e também a última cerimónia em Hollywood antes dos Óscares ─ agendados para 10 de Março. Como tal, é a noite em que muitas celebridades saem da zona de conforto na hora de escolher o que vestir. Deixam de lado o clássico e seguro preto. Vestem cor, lantejoulas, pérolas, mantendo, acima de tudo a elegância.

Quem trocou o habitual e expectável preto foi Jennifer Aniston, que esteve na cerimónia numa homenagem a Barbra Streisand, mas também nomeada por The Morning Show. No seu visual icónico, a usar o meu corte de cabelo de sempre, a estrela de Friends optou, todavia, por um vestido cravejado em brilhantes prateados, assinado pela Celine.

Foto Emily Blunt, Meryl Streep e Anne Hathaway MARIO ANZUONI/Reuters

E, por falar em homenagens, houve um encontro de O Diabo veste Prada com Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep a entregarem a estatueta de melhor actor numa série de comédia. As três voltaram às personagens do filme (estreado há 18 anos) com Streep a vestir Prada ─ um vestido de cor vinho decorado com motivos de pedraria azul. Hathaway optou por um vibrante modelo da Versace em azul-cobalto com um vistoso cinto e Blunt elegeu uma criação da Louis Vuitton, em vermelho, com decote pronunciado.

O regresso de O Diabo Veste Prada não foi o único da noite ─ o elenco de Uma Família Muito Moderna também voltou para entregar o prémio aos actores de The Bear. “Isto está mesmo a trazer-me de volta memórias. Alguma vez tiveram saudades?”, questionou Ed O’Neill, que dava vida a Jay Pritchett, acompanhado dos colegas Julie Bowen, Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet e Ty Burrell.

Foto O elenco de Uma Família Muito Moderna MARIO ANZUONI

O elenco de Barbie também estava nomeado para melhor desempenho, mas não foi conquistou o galardão, entregue a Oppenheimer. Ainda assim, valeu a pena na red carpet, onde, uma vez mais, Margot Robbie homenageou a boneca da Mattel, com um minivestido preto a contrastar com uma volumosa cauda e um detalhe de ombro cor-de-rosa ─ uma criação da Schiaparelli. A completar, jóias da Lorraine Schwartz no valor de três milhões de dólares (2,77 milhões de euros), confirmou a própria à revista People.

America Ferrera, também uma das estrelas de Barbie, optou por um visual mais modesto, mas que confessou fazê-la sentir “a Barbie princesa do conto de fadas”. Um dos poucos vestidos pretos da noite, não se tornou aborrecido pela excelência da silhueta Dior e pelas mangas em organza, numa leveza que contrasta com o estruturado do corpo do vestido.

Foto America Ferrera e Margot Robbie Mario Anzouni

O vestido de Ali Wong também podia ser preto, mas foi um dos mais arriscados (e menos consensuais) da noite. A criação de alta-costura da designer holandesa Iris Van Herpen é inspirada pela arquitectura aquática com grandes tentáculos em forma de diamante a sair dos ombros. A actriz contou, ao canal E!, como teve de ser transportada na bagageira de uma carrinha de mercadorias dado o volume da peça. Ainda assim, garantiu, “cai que nem uma luva”.

Menos excêntrica foi a escolha de Emma Stone, que trouxe algum do surrealismo de Pobres Criaturas no vestido de penas, pérolas e lantejoulas da Louis Vuitton ─ marca da qual é embaixadora. Apesar da miscelânea, a cor discreta, entre azul e lilás, fez com que o vestido se tornasse um dos mais elegantes da noite.

Ali Wong ALLISON DINNER/LUSA Emma Stone MIKE BLAKE/REUTERS Fotogaleria Ali Wong ALLISON DINNER/LUSA

Stone estava nomeada para Melhor Actriz, um prémio que foi arrecadado por Lily Gladstone, protagonista de Assassinos Da Lua Das Flores. A actriz indígena ─ que tem sido uma das favoritas nesta temporada de prémios ─ usou um modelo vermelho repleto de franja e brilhos da Armani Privé.

Também com brilhos, Selena Gomez elegeu um modelo Versace com um corpete estruturado e Hannah Waddingham, estrela de Ted Lasso, vestiu uma criação cintilante Tony Ward, com um acessório especial: uma mala em cartão feita pela filha.

will never emotionally recover from hannah waddingham taking the bag her daughter designed to the sag awards ??



pic.twitter.com/NRrQDOD11K — daisy (@weltonsmac) February 25, 2024

Os homens têm tipicamente menor protagonismo na passadeira vermelha, mas há sempre quem se destaque, como Pedro Pascal, que recebeu o prémio de Melhor Actor pela série The Last of Us. A vestir Prada, o actor confessou em palco estar “um bocadinho bêbado”, por não estar à espera de ser um dos distinguidos da noite. “Pensei que podia ficar bêbado”, insistiu com humor, antes de agradecer.

Pedro Pascal MIKE BLAKE/Reuters Jeremy Allen White MIKE BLAKE/Reuters Fotogaleria Pedro Pascal MIKE BLAKE/Reuters

Outros actores afastaram-se do clássico smoking preto, como Jeremy Allen White, com um fato branco da Saint Laurent; Colman Domingo a usar cor-de-rosa Off-White; ou Ryan Gosling com um smoking azul-bebé da Gucci, sem gravata, como é seu apanágio.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades na passadeira vermelha dos prémios SAG.