China envia pandas para os EUA, dando início a uma nova era de “diplomacia-panda”

A Associação de Conservação da Vida Selvagem da China está a trabalhar com o Jardim Zoológico Nacional de Washington num acordo que poderá trazer mais pandas de volta aos Estados Unidos, sinalizando a melhoria das relações diplomáticas entre as duas superpotências.

Ao longo dos anos, a China tem emprestado os seus queridos pandas a jardins zoológicos de vários países como embaixadores de boa vontade dos animais e, com este gesto, promoveu também uma moderna "diplomacia do panda" sino-americana.

"As instituições chinesas relevantes assinaram acordos com o Jardim Zoológico de Madrid, em Espanha, e com o Jardim Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, para uma nova ronda de cooperação internacional na protecção dos pandas-gigantes", afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, ao responder a uma pergunta numa conferência de imprensa.

"Estão também a trabalhar com o Jardim Zoológico Nacional de Washington, nos Estados Unidos, e com o Jardim Zoológico de Viena, na Áustria, para negociar activamente e lançar uma nova ronda de cooperação."

Anteriormente, a Associação para a Conservação da Vida Selvagem afirmou na sua conta na rede social WeChat que tinha alcançado e assinado acordos para a conservação dos pandas-gigantes com vários jardins zoológicos.

Em Novembro, o Jardim Zoológico Nacional de Washington devolveu três pandas à China como parte de um legado de mais de 50 anos, deixando o Jardim Zoológico de Atlanta, na Geórgia, como o único nos EUA com um programa de pandas-gigantes.

Esse contrato de empréstimo para os quatro pandas do jardim zoológico expira este ano, o que significa que não haverá pandas nos EUA pela primeira vez desde 1972, quando o Governo chinês ofereceu dois pandas-gigantes como presentes aos Estados Unidos após a histórica visita do Presidente Richard Nixon à China durante a Guerra Fria.

"Esperamos ansiosamente por uma nova ronda de cooperação internacional para a protecção do panda-gigante com os países relevantes, que irá expandir ainda mais os resultados da investigação científica sobre a protecção dos pandas-gigantes e de outras espécies ameaçadas e promover os laços e a amizade entre os povos", afirmou Mao.

No ano passado, a China e os Estados Unidos mantiveram relações tensas sobre uma série de questões globais, desde guerras regionais, disputas comerciais e alegações de espionagem. Nos últimos meses, os líderes dos dois países realizaram várias rondas de conversações para aliviar as tensões.