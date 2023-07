Nasceram pandas-gigantes gémeos pela primeira vez na Coreia do Sul

Pandas nasceram no zoo de Everland, perto de Seul, com 180 e 140 gramas. “É uma oportunidade para apelar a uma melhor protecção e preservação dos pandas.”

É uma novidade no país: pela primeira vez, nasceram pandas-gigantes gémeos na Coreia do Sul. O anúncio foi feito esta semana por um jardim zoológico na Coreia do Sul.

Os gémeos, do sexo feminino, nasceram no parque de diversões Everland, perto da capital Seul, na sexta-feira, 7 de Julho, anunciou o jardim zoológico num vídeo publicado no YouTube.

"Esta é uma grande oportunidade para apelar a uma melhor protecção e preservação dos pandas, que se tornaram um símbolo das espécies em perigo", disse Donghee Chung, director do zoo.

A primeira cria pesava 180 gramas e a segunda, que chegou quase duas horas depois, pesava 140 gramas. Segundo Chung, entre 40 a 50% dos nascimentos de pandas são gémeos.

Desde 1950 que a China envia os seus embaixadores pretos e brancos para o estrangeiro em sinal de boa vontade, no âmbito da chamada "diplomacia do panda".

O nascimento dos gémeos acontece quase três anos depois de ter nascido o primeiro panda na Coreia do Sul: Fu Bao, filho de Ai Bao e Le Bao, que assim foram novamente pais.

"Desta vez são dois, por isso penso que [os pais] devem estar duas vezes mais felizes", disse o tratador do jardim zoológico Cherwon Kang.

Desta vez, o parto foi mais tranquilo, disse Kang, acrescentando que se sentiu comovido com a forma como Ai Bao lidou com o parto e com a demonstração do amor maternal.

Fu Bao deve ser devolvido à China o mais tardar em Julho do próximo ano, informou o jardim zoológico.