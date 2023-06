Governo chinês insta EUA “a não interferirem nos assuntos centrais” da China

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, disse ao seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, que os Estados Unidos deviam "deixar de interferir nos assuntos centrais da China", segundo a transcrição chinesa de uma conversa telefónica entre os dois responsáveis.

A conversa entre Qin e Blinken aconteceu nesta quarta-feira, em antecipação de uma deslocação do secretário de Estado dos EUA a Pequim. Nessa viagem, os dois lados vão tentar estabilizar as relações bilaterais sobre uma série de questões, desde as alegações de espionagem à tensão sobre os semicondutores.

Segundo a transcrição chinesa da conversa telefónica, citada pela agência Reuters, Qin disse esperar que os EUA "queiram efectivamente resolver as diferenças entre os dois países, e que estejam dispostos a promover a comunicação e a cooperação".

No mesmo telefonema, o ministro chinês disse que os EUA "têm de respeitar" as preocupações da China sobre questões como Taiwan, e manifestou esperança num "reequilíbrio das relações entre os dois países".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China ainda não divulgou publicamente os pormenores da esperada deslocação de Blinken ao país, mas um responsável do Governo norte-americano disse à Reuters, na passada sexta-feira, que o secretário de Estado estará em Pequim no próximo domingo, 18 de Junho.

Em Fevereiro, Blinken cancelou uma viagem planeada a Pequim, que seria a primeira visita de um secretário de Estado norte-americano à China nos últimos cinco anos. O motivo do cancelamento foi o sobrevoo de balões de espionagem chineses em território dos EUA.