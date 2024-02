Museu Victoria & Albert está de olho em Taylor Swift. E está a contratar um “swiftie

O Victoria & Albert Museum de Londres precisa de ajuda para compreender o mundo de Taylor Swift e, por isso, está à procura de um fã que assuma o papel de conselheiro oficial sobre tudo o que está relacionado com a cantora.

Este super “swiftie”, que terá de ter nacionalidade britânica, terá como missão identificar objectos que caracterizam a cultura Taylor Swift, dando a sua opinião sobre o que os fãs coleccionam — e criam, à medida que a norte-americana expande a sua onda de influência.

Entre os objectos que o V&A tem em vista estão as pulseiras da amizade, feitas à mão, que os fãs têm por hábito trocar durante os concertos de Taylor Swift, inspirados pela letra de You're on your own, kid, do álbum Midnights (2022), mas também toda a criatividade que identifica nos cartazes de devoção à artista.

O objectivo é construir uma exposição alusiva a Taylor Swift antes do arranque da digressão Eras em terreno europeu: o primeiro concerto na Europa está agendado para dia 9 de Maio, em Paris, sendo Londres a última cidade a receber a artista, a 17 de Agosto (pelo meio, há dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, dias 24 e 25 de Maio).

O cargo foi criado entre uma iniciativa do V&A de contratar conselheiros entre superfãs, já que considera que estes estão a par das “tendências culturais actuais que irão informar o futuro do coleccionismo dos museus”. Além de Taylor Swift, o museu está interessado em Crocs, tufting (tapetes personalizados), arte drag e emojis. No passado, já contratou quatro conselheiros sobre Lego, Pokémon, gorpcore (agasalhos para actividades ao ar livre usados como streetwear) e Toby Jugs, jarros em cerâmica na forma de uma pessoa sentada ou a cabeça de uma pessoa famosa.

Segundo o museu, citado pela Reuters, estas funções “fazem parte de um esforço para complementar os vastos conhecimentos curatoriais existentes no museu e para trazer para o seu seio especialistas em nichos culturais altamente específicos”.

Em Agosto passado, a Universidade de Gante, na Bélgica, anunciou um curso centrado na cantora norte-americana.