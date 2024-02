A Alheira de Mirandela vale ouro e quatro dias de feira

A XXIV Feira da Alheira de Mirandela arranca a 29 de Fevereiro, desta feita com um dia mais do que o costume, já que terá um dia com foco no sector da caça. O primeiro dia é precisamente o dia acrescentado ao calendário e incluirá o 35º Encontro Venatório do Nordeste Transmontano e o Encontro Cinegético do Município de Mirandela, em que deverão participar cerca de "500 entusiastas do mundo da caça", anunciou a autarquia.

"Vamos incluir a cinegética, com actos venatórios. E vamos replicar o modelo do ano passado, ou seja, estender a feira por toda a cidade, do Parque do Império até ao Mercado Municipal. Julgamos que é um modelo que resultou e que vamos manter", disse a autarca Júlia Rodrigues na conferência de imprensa de apresentação do evento, realizada na segunda-feira.

No total, serão cerca de 90 expositores, distribuídos por uma área de 11.500 metros quadrados, numa feira organizada pela autarquia com o apoio da Associação Comercial e Industrial local - entidade gestora da Alheira de Mirandela. O investimento é de cerca de 200 mil euros.

Até 3 de Março, haverá momentos com chefes de cozinha ligados à região, exposições, desfile equestre, passeio de um trial motar e animação musical (no Parque do Império: na sexta-feira à noite, dia 1 de Março, actua Rebeca; sábado é a vez de Jorge Guerreiro; a Banda 1º de Maio de Mirandela sobe ao palco domingo à tarde).

Segundo dados da autarquia em relação ao valor da alheira contam-se no concelho 12 cozinhas regionais e sete indústrias, cinco delas com Indicação Geográfica Protegida (IGP). O negócio representa mais de 30 milhões de euros por ano e, entre empresas produtoras e pontos de venda, 750 postos de trabalho.

A presidente da autarquia destaca mesmo que a alheira é "a imagem de marca de Mirandela", sendo necessário manter os parâmetros de qualidade na confecção, no "cumprimento do caderno de especificações da IGP da Alheira de Mirandela".