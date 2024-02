Vanity Fair apresenta edição de Hollywood com Natalie Portman e Pedro Pascal em destaque

Começam os preparativos para os Óscares e já foi apresentada a edição de Hollywood da Vanity Fair, aquela que é uma das capas de revista mais esperadas em cada ano. Para assinalar a 30.ª edição, a publicação norte-americana trouxe 11 protagonistas “vibrantes” que estão em alta neste momento. Em destaque, Bradley Cooper, Natalie Portman, Pedro Pascal e Colman Domingo.

Os 11 actores ("estrelas espectacular como lhes chamam") foram fotografados por Gordon von Steiner, ao longo de dois dias em Janeiro, conta a revista, que divulgou a nova edição nesta quarta-feira. Nas entrevistas individuais, fazem notar, “falam de tudo, desde a sua primeira audição até às falas mais inesquecíveis”.

Para celebrar a 30.ª edição, mimetizam a estética da primeira capa de 1995, que contou como Nicole Kidman, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow ou Sandra Jessica Parker. Desta vez, as celebridades são alinhadas numa capa desdobrável que retrata também Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da’vine Joy Randolph, Jenna Ortega e Barry Keoghan.

As escolhas, justifica a publicação, também ilustram o momento que vive a indústria do entretenimento, que acaba de emergir da paragem mais profunda da história recente, a greve de actores e estúdios que só terminou em Novembro. “As audiências estão a fragmentar-se, as prioridades financeiras estão a intensificar-se e ainda há questões existenciais sobre o futuro, mesmo quando as câmaras começam a rodar novamente”, lembram.

Natalie Portman e Bradley Cooper terão sido escolhidos para figurar na capa principal por terem assumido “os maiores riscos das suas carreiras” no último ano. Ela como produtora de May December e ele como realizador de Maestro. Outros, como Da’Vine Joy Randolph, Greta Lee, Pedro Pascal, atingiram o estrelato, apesar de já terem longa carreira.

As novas gerações também não ficaram esquecidas, com Jodie Comer que protagonizou The Bikeriders, Barry Keoghan de Saltburn ou Jenna Ortega por Wednesday, “papéis complexos com uma humanidade extraordinária”.

Destaque, ainda, para Lily Gladstone, nomeada para os Óscares por Assassinos Da Lua Das Flores. Se vencer a estatueta para Melhor Actriz será a primeira indígena a ser distinguida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. “Dei um pontapé na porta para a manter aberta. Defendo os outros antes de me defender a mim própria”, diz a actriz na entrevista à Vanity Fair.

Nas redes sociais, já circulam reacções à capa. “Natalie [Portman] e o Pedro [Pascal] parecem ser o casal poderoso de que nunca soubemos que precisávamos”, escreveu uma utilizadora no Instagram. E outro elogia: “Finalmente uma fila de celebridades bem vestidas e com classe.”

Historicamente, as edições dedicadas a Hollywood da Vanity Fair eram conhecidas por pecar em termos de diversidade. Em 2021, apresentaram a que diziam ser “a edição mais diversa de sempre”, mas que, ainda assim, revelou faltarem latinos, apesar de terem incluído negros e asiáticos. Harisson Ford, Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Sandra Bullock têm sido presença frequente ao longo das 30 edições temáticas.

Em 2023, a edição foi dedicada às novas gerações de Hollywood e contou com Selena Gomez, Austin Butler, Florence Pugh, Ana de Armas, Jonathan Majors, Keke Palmer, Aaron Taylor-Johnson, Julia Garner, Regé-Jean Page, Emma Corrin, Hoyeon e Jeremy Allen White.

Na galeria de imagens (em cima) veja as capas de anos anteriores da edição anual dedicada a Hollywood.