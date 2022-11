Tim Burton estreia-se nas séries com Wednesday, a Netflixicação da Família Addams

Tim Burton jogou pólo aquático no liceu. Tim Burton namoraria com Wednesday Addams se ela tivesse andado na sua escola. Tim Burton tem um jardim cujas sebes estão cortadas em forma de dinossauro, como se vivesse com Eduardo Mãos de Tesoura. Tim Burton estreia-se esta quarta-feira na televisão e Wednesday, a série que pega na filha da Família Addams e a leva à adolescência e à Netflix, nem sequer o tem como criador nem como realizador de todos os episódios, mas é todo o pedigree que se quer. Na verdade, Wednesday pertence à jovem actriz Jenna Ortega, especialmente quando a mais seráfica e niilista das adolescentes dança ao som da versão de Goo goo muck dos Cramps.