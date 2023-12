Saltburn, o filme em que o grotesco e o desejo vivem debaixo do mesmo tecto

Saltburn é um filme passado em 2006 que o TikTok adorou em 2023. É o sucessor de Uma Miúda com Potencial (2020), a obra de Emerald Fennell sobre a vingadora de uma violação, e intrigou público e imprensa. Saltburn, com Jacob Elordi e Barry Keoghan, levanta perguntas. “É o filme mais divisor do ano?”, questiona o diário britânico The Guardian; “É estúpido de uma maneira boa ou má?”, secunda o site Vulture. Às perguntas que o PÚBLICO faz sobre o filme que esta sexta-feira se estreia em Portugal na Amazon Prime Video, Fennell responde sobre aquilo que ele parece ser, mas ela acha que não é: “O sistema de classes britânico está mesmo a pedir sátira, mas essa não é a função principal deste filme.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt