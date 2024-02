PS reforça que só governa se vencer ou conseguir formar maioria e exorta PSD a dizer o que fará

Pedro Nuno Santos lamenta que Luís Montenegro não revele o que pretende fazer se forem os socialistas a ganhar com maioria relativa e precisarem do seu aval para governar.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reforçou nesta terça-feira que só governará se vencer as eleições ou conseguir uma maioria parlamentar e exortou o líder do PSD, Luís Montenegro, a clarificar a sua posição.

"Eu ontem [segunda-feira] fui muito claro sobre isso. Nós só governaremos se ganharmos ou se conseguirmos formar uma maioria. Infelizmente, ainda não recebemos do PSD uma resposta à viabilização de um governo do PS", afirmou o líder dos socialistas, durante uma arruada, em Beja. No debate com Montenegro, Pedro Nuno Santos assegurou que “o PS, se não ganhar, não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver uma vitória da AD” – ou seja, viabilizará um executivo minoritário liderado pelo PSD.

À mesma hora, também numa arruada, mas descendo a Avenida Almirante Reis, em Lisboa, Luís Montenegro vincava que a Aliança Democrática (AD) não irá "precisar do apoio" do PS porque vai ter uma "representação maioritária", e atirou a Pedro Nuno dizendo que o líder do PS já "concluiu" que a AD vai vencer e também que não existirá uma maioria parlamentar à esquerda como aconteceu em 2015. O presidente do PSD e líder da coligação de direita afirmou ainda que o secretário-geral socialista "quis dar uma de moderado" e de que está disponível para "uma atitude construtiva". "A mim não me engana..."

Confrontado com as declarações de Luís Montenegro a 180 quilómetros, o líder socialista ripostou que "não faz sentido" e insistiu que "simplesmente" respondeu a "uma pergunta que foi feita aos dois" e "ele [o líder do PSD] não respondeu".

"Essa resposta é só de alguém que quer fugir a uma pergunta que lhe tem sido sistematicamente colocada desde o início. Repito: o PS só governa de ganhar ou conseguir formar uma maioria", contra-atacou o secretário-geral socialista, que considerou que o debate televisivo "correu bem" e "foi clarificador".

Questionado, por outro lado, sobre a situação nos Açores, Pedro Nuno Santos destacou que "as realidades são diferentes", mas voltou a acusar Luís Montenegro de "silêncios" e "respostas redondas". "Nos Açores votam-se programas de governo. Os socialistas açorianos vão ser confrontados com a votação de um programa. Isso não acontece no parlamento [nacional]. Eu, sobre isso, já disse o que tinha a dizer. Quem falta responder é o líder do PSD", insistiu.

O líder do Partido Socialista esteve em Beja, em pré-campanha para as eleições legislativas de 10 de Março, um dia após o debate com Luís Montenegro, líder do PSD, que encerrou, na segunda-feira, o ciclo de frente-a-frente televisivos. A campanha eleitoral vai decorrer entre 25 de Fevereiro e 8 de Março.