PS admite viabilizar governo minoritário da AD. Montenegro não esclarece o que fará

Num debate com muitas interrupções dos dois protagonistas, Pedro Nuno Santos tornou claro que viabilizará um governo minoritário da Aliança Democrática (AD). Luís Montenegro, líder da AD, abriu a porta a governar em minoria e comprometeu-se a dialogar com os partidos da oposição, em particular o PS, sobre um eventual primeiro Orçamento do Estado. Mas aí o secretário-geral do PS foi prudente: “Haveria alguém em casa a abrir garrafas de champanhe se nós fechássemos aqui um negócio sobre orçamentos que não conhecemos."

