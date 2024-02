Debate entre Pedro Nuno e Montenegro visto por quase 2,8 milhões de espectadores

O frente-a-frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro foi acompanhado do início ao fim, em média, por 2,791 milhões de espectadores. Um valor bem mais baixo do que o registado em 2022 entre os líderes do PS e PSD, quando António Costa e Rui Rio foram acompanhados por 3,334 milhões. Esteve, isso sim, ao nível da curiosidade suscitada em 2019 no primeiro embate entre Costa e Rio.

Transmitido em simultâneo nos três canais de sinal aberto - RTP1, SIC e TVI -, assim como nos respectivos canais informativos, o debate político de 80 minutos desta segunda-feira acabou por ser prejudicado pela audiência do jogo de futebol entre o Moreirense e o Sporting, emitido à mesma hora na SportTV.

De acordo com os dados da GfK analisados pela Marktest/MediaMonitor, as emissões em directo nos seis canais e as retransmissões posteriores (na RTP3 e CNN Portugal) foram vistas por um total acumulado de 2,791 milhões de pessoas. Este valor refere-se à média de espectadores em permanência do início ao fim do debate. Mas terá havido até um máximo de seis milhões de espectadores que terão contactado com o debate pelo menos durante três segundos (aqui são contabilizadas as passagens de zapping).

A diferença na distribuição dos espectadores pelos canais de sinal aberto foi pequena: na SIC contabilizaram-se 915 mil espectadores, 842 mil na TVI, e 652 mil na RTP1. Houve ainda 175 mil espectadores a seguirem o debate na SIC Notícias, 161 mil na CNN Portugal (entre emissão directa e depois retransmissão às 2h da madrugada) e 46 mil na RTP3. Este foi o duelo mais longo dos realizados entre os líderes partidários, com 80 minutos contra os habituais 30 a 40 entre os restantes.

O debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro foi o 28.º e último frente-a-frente entre os líderes dos partidos com assento parlamentar para as legislativas de 10 de Março. Na televisão, faltam apenas os debates entre os partidos sem presença parlamentar, que é emitido na RTP nesta terça-feira entre as 21h e as 23h, e o último, entre todos os partidos já com assento parlamentar (PS, PSD, Chega, IL, PCP, Bloco, PAN e Livre) na próxima sexta-feira.