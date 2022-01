Vinte milhões viram os debates – afinal os portugueses querem saber de política

As estatísticas foram todas elevadas: recorde no número de forças políticas e, também por isso, de total de espectadores. Mas o debate mais visto continua a ser o de Passos-Costa de 2015. A televisão continua a ser o veículo principal para os partidos se mostrarem.

Dos 21.900 espectadores do debate entre Inês de Sousa Real e Rui Tavares aos 3,334 milhões do frente-a-frente especial entre António Costa e Rui Rio vai um mar de diferenças, desde os números à ideologia, mas ambos contribuíram para que os debates televisivos destas legislativas fossem acompanhados por um total de mais de 20,2 milhões de espectadores. Com este recorde a ser batido, tal como também o de partidos participantes, ainda é possível dizer que os portugueses não se interessam por política?