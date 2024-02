Guarda costeira chinesa subiu a bordo de barco turístico taiwanês e semeou o “pânico”, acusa Taiwan

As tensões no estreito de Taiwan – a via marítima entre a República Popular da China e a República da China (Taiwan) – não param de escalar, nomeadamente nas ilhas Kinmen, o território controlado pelas autoridades taiwanesas que está mais próximo da costa da China continental.

Menos de uma semana depois de dois cidadãos chineses terem morrido quando tentavam fugir da guarda costeira taiwanesa após terem entrado em águas territoriais de Taiwan, a guarda costeira chinesa interceptou na segunda-feira um barco turístico taiwanês e, segundo a descrição do director do Conselho dos Assuntos do Oceano de Taiwan, semeou o “pânico” a bordo.

“Afligiram os sentimentos da nossa população e provocaram o pânico. Não respeitaram os interesses das populações de ambos os lados do estreito [de Taiwan]”, denunciou esta terça-feira Kuan Bi-ling, citado pela Reuters, em declarações aos jornalistas no Parlamento de Taipé. “Barcos como este não são ilegais, de todo”, acrescentou.

De acordo com a Autoridade da Guarda Costeira de Taiwan, seis membros da guarda costeira chinesa subiram a bordo da embarcação turística, de nome King Xia, que transportava 23 passageiros e 11 tripulantes, e inspeccionaram o plano da rota e os documentos e as licenças da tripulação. Meia hora depois, abandonaram o barco e o local.

Uma passageira disse ao jornal taiwanês United Daily News que teve “muito medo” e que receou “não poder regressar a Taiwan”. A BBC cita outra passageira que revela que ficou “em choque e muito ansiosa” com o sucedido.

Em declarações à imprensa, também no Parlamento, o ministro da Defesa taiwanês, Chiu Kuo-cheng, afirmou que as Forças Armadas não irão “intervir activamente” em resposta ao incidente. “Vamos resolver a questão de forma pacífica. A nossa resposta é não escalar as tensões”, explicou.

Entretanto, a guarda costeira taiwanesa revelou que expulsou esta terça-feira mais uma embarcação chinesa que entrara nas águas próximas das Kinmen.

Disputa histórica

Localizadas a apenas três quilómetros das cidades chinesas de Xiamen e Quanzhou (província de Fujian, no Sudeste da China), as ilhas fazem parte do território controlado e governado de forma autónoma pelas autoridades de Taipé desde 1949, quando o Governo nacionalista chinês, do partido Kuomintang, se exilou em Taiwan, depois de ter sido derrotado por Mao Tsetung e pelas forças comunistas chinesas.

Desde essa altura que o Partido Comunista Chinês (PCC) reivindica todo o território taiwanês, incluindo as Kinmen, onde Taiwan tem presença militar assinalável, como parte integrante da República Popular da China. Como tal, não reconhece a soberania de Taipé sobre as águas territoriais em causa, nem admite quaisquer zonas proibitivas, nomeadamente para os barcos de pesca chineses.

“Os pescadores de ambos os lados do estreito de Taiwan operam nas áreas tradicionais de pesca de Xiamen e de Jinhai desde os tempos antigos. Não existem águas proibidas ou restritas”, afirmou no sábado Zhu Fenglian, porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Governo chinês, citado pelo Guardian.

Na quarta-feira da semana passada, as autoridades taiwanesas identificaram precisamente um desses barcos de pesca nas águas de Kinmen. A embarcação chinesa pôs-se em fuga assim que se apercebeu da presença da guarda costeira taiwanesa, mas acabou por capotar. Duas pessoas morreram e outras duas foram detidas.

Em resposta, o Governo chinês anunciou, no domingo, que iria começar com operações regulares de patrulhamento nas imediações das ilhas Kinmen.

A estas operações acrescem as manobras cada vez mais rotineiras de aviões e de navios de guerra das Forças Armadas chinesas em redor do território taiwanês, inseridas nos planos de Xi Jinping e do PCC tendo em vista a “reunificação” para “breve” entre a China continental e Taiwan.

Pequim diz que nunca renunciará ao uso da força para alcançar esse “desígnio histórico” e, por isso, Taipé acredita que poderá ser alvo de um ataque chinês durante a próxima década.

A vitória de Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista, que o PCC considera um “extremista” e um “separatista”, na eleição presidencial de Janeiro, fez aumentar ainda mais as tensões entre Taiwan e a China continental. Os analistas não esperam, por isso, que o ambiente securitário desanuvie até ao próximo dia 20 de Maio, data em que Lai tomará posse como Presidente do território.