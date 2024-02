Sem maioria parlamentar, DPP não consegue travar eleição do antigo candidato presidencial Han Kuo-yu (KMT), defensor da reabilitação do diálogo entre a ilha reivindicada por Pequim e o Governo chinês.

Han Kuo-yu, do partido nacionalista chinês Kuomintang (KMT), foi esta quinta-feira eleito presidente do Yuan Legislativo (Parlamento) de Taiwan. O ex-autarca da câmara de Kaohsiung e antigo candidato à presidência do território reivindicado por Pequim como uma província chinesa é acusado pelo Partido Democrático Progressista (DPP), no poder desde 2016, de ser pró-China.