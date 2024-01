Pertence Taiwan à China?

Com a proclamação da República Popular da China, em 1949, Mao Tsetung anunciou o objectivo da “libertação” de Taiwan. A questão da Formosa era então uma questão secundária e não uma necessidade histórica: em 1934, o mesmo Mao aprovara a independência da ilha. A razão da mudança parece simples: lá se entrincheirara o nacionalista Chiang Kai-shek, que proclamara a República da China com a mesma promessa de “uma só China”. E Taipé, no contexto da Guerra Fria, ocupou o lugar chinês no Conselho de Segurança. Hoje, o projecto de Pequim de conquistar Taiwan tem razões e implicações muito mais largas.

