Candidato repudiado por Pequim vence eleições presidenciais em Taiwan

Lai Ching-te do Partido Democrático Progressista será o novo Presidente do território. A China tinha dito que era o candidato da “guerra”.

Lai Ching-te, candidato do Partido Democrático Progressista (DPP), foi eleito Presidente de Taiwan nas eleições mais decisivas da história recente do território reivindicado pela China. O candidato do Kuomintang (KMT), da oposição, Hou Yu-ih, reconheceu a derrota ainda durante a contagem dos votos.

Lai, que era vice-Presidente, beneficiou da ausência de um candidato único que congregasse os votos da oposição ao DPP, que foram divididos entre Hou do KMT, e Ko Wen-je do recém-criado Partido Popular de Taiwan (TPP). Com a contagem ainda em curso, Lai tinha já mais de cinco milhões de votos, enquanto Hou tinha quatro milhões.

No comício do DPP, em Taipé, milhares de apoiantes de Lai iniciaram os festejos assim que os seus adversários reconheceram a derrota. "A mensagem para a China é de que iremos ser nós a escolher os nossos líderes e não iremos ceder perante a vossa intimidação", dizia uma apoiante de Lai à BBC.

A vitória de Lai representa um marco histórico para Taiwan por ser a terceira vitória consecutiva do DPP, seguindo-se aos dois mandatos da Presidente cessante Tsai Ing-wen. Desde a democratização, nos anos 1990, nunca nenhum partido tinha estado tanto tempo seguido no poder. E o facto de ser o DPP é ainda mais relevante, tendo em conta o papel fundacional do KMT, que em 1949, depois da derrota na guerra civil contra as forças de Mao Tsetung, se refugiou na ilha e deu início a um percurso político, social e económico autónomo do resto da China.

As eleições presidenciais e legislativas deste sábado em Taiwan foram provavelmente as que mereceram maior atenção mediática por serem consideradas determinantes para o futuro das relações entre a China e os EUA. Nos últimos anos, Pequim tem aumentado a pressão sobre Taiwan, território por si reivindicado desde a guerra civil de 1949, intensificando as manobras militares perto do espaço aéreo e da fronteira marítima da ilha.

O Presidente Xi Jinping afirma que quer promover uma reunificação pacífica com Taiwan nos próximos anos, mas diz também que não exclui usar a força se o território caminhar na direcção do “separatismo”. E essa ameaça é dirigida especificamente aos dirigentes do DPP, como é o novo Presidente.

Fazendo fé na interpretação que o Partido Comunista Chinês (PCC) foi repetindo ao longo das últimas semanas das eleições taiwanesas – uma escolha entre “a guerra ou a paz” –, a maioria dos eleitores da ilha optou pelo conflito. Ao longo da campanha eleitoral, Pequim não escondeu a sua preferência pelo candidato do KMT, visto como mais favorável ao retorno do diálogo com a China.

Apesar de em tempos ter defendido a independência de Taiwan, Lai disse que a sua prioridade é a segurança do território e afastou qualquer alteração ao statu quo que vigora há décadas. Trata-se de um frágil equilíbrio diplomático que deu a Taiwan um estatuto único. Apenas 13 países reconhecem a República da China, o nome oficial de Taiwan, e, por isso, não mantêm relações diplomáticas com a República Popular da China.

Os EUA deixaram de reconhecer Taiwan como um Estado soberano em 1979 para poder estabelecer relações oficiais com a China, mas mantém até hoje laços muito próximos com a ilha. Washington é um importante parceiro comercial de Taiwan, bem como o principal fornecedor de armamento, e recentemente o Presidente Joe Biden disse que não exclui uma intervenção militar em defesa do território em caso de agressão chinesa.

Lai defende que cabe aos taiwaneses definir o futuro político do território, mas rejeita as pretensões territoriais de Pequim e acusa a China de querer interferir nos assuntos da ilha, incluindo no desfecho das eleições. Com a sua vitória, não é expectável que haja algum tipo de conversações entre os dois lados do Estreito de Taiwan e a tensão deverá continuar manter-se em níveis elevados.