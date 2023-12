Taiwan e as “lições da Ucrânia”: “A melhor forma de deter a China é prepararmo-nos para o pior cenário”

“2025, 2027, 2035”. Joseph Wu enumera, com uma impassibilidade assombrosa, os anos que são apontados por especialistas, académicos e até por decisores políticos como possibilidades para o início da invasão de Taiwan pelas Forças Armadas da República Popular da China. “Mas não encaramos a guerra como inevitável”, apressa-se a dizer o ministro dos Negócios Estrangeiros taiwanês, numa conferência de imprensa com jornalistas europeus e americanos, incluindo o do PÚBLICO, que visitaram Taipé no final de Outubro, a convite das autoridades locais. “A coexistência pacífica [com a China] tem de ser o alicerce do nosso relacionamento.”

