Morgado do Quintão lança eventos À Mesa inspirados nas receitas de família

As receitas da família à frente do Morgado do Quintão há mais de 200 anos dão mote ao À Mesa, um ciclo de eventos gastronómicos na quinta algarvia.

As receitas partilhadas há gerações “entre membros da família Caldas de Vasconcellos”, proprietária do Morgado do Quintão desde a sua fundação, em 1810, inspiram um novo ciclo de eventos na quinta algarvia, localizada no concelho de Lagoa.

Com coordenação do chef Sérgio Gama, com passagens pelo Noma 2.0 e pelo Ocean, o À Mesa promete “pratos que combinam técnicas contemporâneas com tradições seculares e produtos locais”, reflectindo “as receitas e histórias” da herdade e explorando “a diversidade e riqueza dos ingredientes” da região, numa “partilha e homenagem à autenticidade e riqueza da culinária algarvia”.

O primeiro evento acontece já a 24 de Fevereiro, a partir das 13h. Depois, “os encontros seguem mensalmente, sempre com novidades que celebram o Algarve, o Morgado do Quintão, e a comunidade local”, avançam em comunicado de imprensa.

Foto Morgado do Quintão DR

Cada menu terá “foco nos produtos locais e sazonais numa conjugação que celebra o Algarve de antigamente”, composto por couvert, três entradas, dois pratos principais e sobremesa, além da harmonização com os vinhos da herdade. Custa 85€ por pessoa.