Henrique Sá Pessoa abre novo restaurante, Sereia, nos Estados Unidos

Depois de Amesterdão e Londres, o chef português volta a apostar na internacionalização, agora com Sereia e os produtos do mar, da costa ibérica para as mesas de Miami. Abre a 1 de Março.

Henrique Sá Pessoa vai abrir um novo restaurante, agora nos Estados Unidos. O espaço vai chamar-se Sereia, fica em Coconut Grove, em Miami, e promete ser uma “carta de amor ao mar”, inspirada na costa ibérica e nas viagens do chef pelo mundo, lê-se no site do restaurante. A abertura ao público está marcada para 1 de Março e já é possível fazer reservas.

Depois do Arca, em Amesterdão, do Joia, em Londres, e da reabertura do Chiado, em Macau, o chef Henrique Sá Pessoa volta a apostar na internacionalização, desta vez nos Estados Unidos, país onde começou a formação na área, há cerca de 30 anos, com o curso de cozinha no Pennsylvania Institue of Culinary Arts, em Pittsburgh.

O novo restaurante, anunciado pelo chef português nas redes sociais, resulta de uma parceria com a Sault Hospitality e é o “projecto inaugural” desta empresa, criada em 2023. A carta ainda não foi revelada, mas é certa a aposta no peixe e marisco, especialidade que se tornou presença obrigatória no Alma (duas estrelas Michelin), com a renovação anual do menu de degustação Costa a Costa.

No início do mês, o restaurante de Sá Pessoa em Amesterdão conquistou o prémio de Melhor Sobremesa 2024, atribuído pelo guia Gault & Millau, com uma tarte de couve-flor e amendoim com sorvete de caril verde, uma receita criada para o Arca por Margarita Pugovka, antiga concorrente do MasterChef Portugal.