Restaurante português em Amesterdão tem a “sobremesa do ano”: prémio para o Arca de Sá Pessoa

A sobremesa foi criada para o Arca por Margarita Pugovka, que foi do MasterChef Portugal a conceituada pasteleira. Prémio Gault&Millau para tarte de couve-flor e amendoim com sorvete de caril verde.

Depois de já ter chegado às duas estrelas Michelin para o seu Alma de Lisboa, o chef Henrique Sá Pessoa aventurou-se em Amesterdão e abriu, em 2021, o Arca. O restaurante continua a somar distinções e agora conquistou mais uma para um dos seus pratos mais icónicos, uma decisão do reputado guia Gault & Millau, "concorrente" do Michelin com particular influência em França, onde nasceu há mais de meio século, mas também em mais alguns países, caso dos Países Baixos.

Ao Arca, nos Prémios Gault & Millau 2024, anunciados nesta segunda-feira, o júri decidiu atribuir o galardão de Sobremesa do Ano. Trata-se de uma tarte de couve-flor com manteiga de amendoim, acompanhada por um sorvete de caril verde, "combinação incomum" como realça a sua criadora, Margarita Pugovka. Ou "especial e fora da caixa", como comenta Sá Pessoa. Mas que, de facto, "surpreendeu os jurados".

No restaurante, que tem Sá Pessoa como chef executivo e Rodrigo Silva como chef in loco, esta tarte é considerada "icónica". "Sendo esta sobremesa uma das favoritas dos fãs desde o início, ao lado do pão-de-ló, estamos extremamente felizes e orgulhosos da nossa fantástica equipa", congratula-se a equipa no Instagram oficial, garantindo-se, a quem estiver por Amesterdão e quiser provar, que "está de volta ao menu a partir deste fim-de-semana".

Já a Gault & Millau resumiu a decisão do prémio como uma opção por "uma sobremesa que se destacasse pela sua composição original". "Uma daquelas que se pensa que é 'ou vai ou racha'. Quando lemos os ingredientes, foi isso que pensámos — era impossível fazer algo digno do nome sobremesa. Mas nada podia estar mais longe da verdade."

Neste Arca, como diz o guia, de "cozinha portuguesa moderna com toques asiáticos únicos" (e que merece um chapéu de chef, o equivalente à estrela Michelin, e uma pontuação de 13,5 —​ de 0 a 20), já não trabalha a pasteleira responsável pela criação, Margarita Pugovka, mas o seu legado permanece.

A chef pasteleira, nascida na Letónia e criada em Portugal desde os oito anos (tem 29), tornou-se particularmente conhecida por cá após participar no MasterChef Portugal em 2019 e ter chegado à final (3.º lugar). Com uma carreira que mudou subitamente — era modelo e trocou as passerelles pela cozinha —, Margarita passou a colaborar com vários chefs; esteve em restaurantes como o Casa de Chá da Boa Nova, Il Gallo d’Oro, Fava Tonka e na pastelaria Ladurée de Lisboa; e estreou recentemente um programa de culinária (Chef de Serviço) ao lado de Carlos Afonso e Miguel Mesquita,​ no canal 24Kitchen.

Em relação ao prémio que acaba de conquistar, e que a eleva a um certo Olimpo das sobremesas, Margarita Pugovka confessa a sua felicidade no seu Instagram: "Belisquem-me, porque parece que isto é um sonho."​