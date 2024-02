Vinhos da Geórgia e leilão solidário na 12ª edição do simplesmente... Vinho

O evento, entre os dias 22 e 25 na Alfândega do Porto, terá uma verdadeira festa georgiana (a supra) com um leilão de obras de 55 artistas e garrafas de mais de 100 vignerons.

O simplesmente… Vinho, que se apresenta como “o salão off do Porto”, vai retomar na edição deste ano, a 12ª – que decorre entre 22 e 25 de Fevereiro na Alfândega do Porto e tem a Geórgia como convidado especial – um projecto que já teve em 2017: um leilão solidário que junta lotes de vinho e peças de arte.

O leilão já está a decorrer online (por licitação remota através do envio de propostas por email) e acontece presencialmente no dia 22 de Fevereiro, durante um jantar georgiano, pelo chef Archil Shinjikashvili, que contará com a presença do ensemble Shvidkatsa e seguirá a tradição da supra, a grande refeição que junta os georgianos em torno de uma mesa cheia de comida, vinhos e muitos brindes.

Em licitação vão estar obras cedida por 55 artistas – nomes como Vhils, Eugenio Ampudia, Meinke Flesseman, Paula Mota ou Inês Barracha. Cada obra de arte faz-se acompanhar de um conjunto de duas garrafas de 110 vignerons diferentes, entre os quais Niepoort, Barbeiro, Quinta das Bágeiras e Soalheiro, mas também seis da Geórgia e outros tantos de Espanha. Há garrafas autografadas pelos autores e algumas incluem visitas às quintas. Toda a informação sobre o leilão pode ser consultada aqui (.pdf).

Foto Los primeros cálculos del colapso, a obra do artista espanhol Eugenio Ampudia que é levada a leilão dr

O objectivo é recolher fundos para apoiar dois projectos, o SOS Cabedelo e o HumanWinety. O primeiro é um movimento de cidadãos que surgiu em 2009 na sequência da obra de prolongamento do molhe do porto da Figueira da Foz e que, tendo estudado as dinâmicas do território, apresentou “uma solução técnica alternativa à infra-estrutura pesada dos molhes para resolver a transposição sedimentar na foz do rio Mondego, protegendo a navegação do porto da Figueira e reconfigurando a relação entre a cidade e o mar”, lê-se no material de apoio à iniciativa.

A HumanWinery, liderada por Bento Amaral e Cláudio Martins, é “um movimento que desafia o status quo para integrar pessoas com deficiências físicas e/ou intelectuais, assim como outras minorias” no sector do vinho. Os fundadores acreditam que “ao impulsionar a diversidade cultural e racial” estão a “enriquecer o sector, criando um ambiente mais inclusivo e equitativo”.

Esta 12ª edição do simplesmente…Vinho constitui uma oportunidade para se ficar a conhecer mais profundamente o país que se acredita ser o berço da cultura do vinho. A Geórgia estará presente com “11 vignerons de referência com diferentes estilos e várias proveniências”: Baia’s Wine, Bua Wines, Chona’s Marani, Iberieli, Lagazi Wines, Lapati Wines, Meskhishvili Family Winery, Nikoladzeebis Marani, Okros Wine, Ori Marani e Tazva Wines.

Antes do jantar-leilão de dia 22, há, durante a tarde, uma conferência (14h30) intitulada Qvevri, dola e talhas… uma história de vinhos georgianos e portugueses, na qual os especialistas Zurab Topuridze e Ricardo Santos “discutem a história do vinho desde simplesmente… o seu nascimento” e tentam perceber como quais as diferenças e as semelhanças entre a produção de vinho de talha ou qvrevri na Geórgia e em Portugal.

Foto Porto, a obra de Carlos Barradas integrada no leilão solidário de dia 22 dr

Às 16h será projectado o filme Our Blood is Wine sobre o vinho georgiano, e às 18h, antecedendo o jantar, há uma prova de vinhos de talha portugueses e qvevri georgianos.

A partir de dia 23, começa o salão do simplesmente…Vinho e a programação habitual, que junta música com Manuel Linhares, 5ª Punkada, de Coimbra, e os Population: 5, uma nova banda do Porto, que vai acompanhar o Organic Brunch que no domingo fará "um elogio e homenagem a agricultores e transformadores que levam o modo de produção biológico muito a sério". E ainda falando de comida, no simplesmente… Petiscaria estará Miguel Morais da Forneria de São Pedro, a Verónica e o António da Brites, padaria e pastelaria artesanal, Cella, o projecto nómada da brasileira Marcella Ghirelli, e ainda Gabriela e Gustavo do Genuíno, no Porto, “um projecto que une vinhos naturais e boa comida”.