Maior oferta não trava o aumento mais acelerado das rendas em 30 anos

O aumento da oferta de casas para arrendar, apontado como chave para fazer baixar as rendas, está a falhar nesse objectivo. Só em Janeiro as rendas cresceram quase 6%, a maior subida em 30 anos.

Em 2023, e depois de anos de quedas acentuadas, o número de anúncios de casas disponíveis para arrendar em Portugal terá aumentado de forma significativa, acima de 50%. O marco foi revelado por Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista (PS), e apresentado como um sinal de que as medidas do Mais Habitação já estarão a surtir o efeito desejado. O PÚBLICO confirmou que este número é real, mas não conta toda a história do mercado de arrendamento ao longo do último ano, período em que os preços continuaram a aumentar. E, este ano, o cenário não muda de figura: em Janeiro, já se registou o maior aumento de rendas desde 1994.