“Mais Habitação” chega ao fim com cedências a proprietários, mas não à oposição

Mudanças ao alojamento local, novo regime de arrendamento forçado e fim dos “vistos gold” foram aprovadas, mas com vários recuos do PS em relação à proposta inicial do Governo.

Foi um Partido Socialista (PS) praticamente isolado que, nesta quinta-feira, aprovou em sede de especialidade parlamentar o programa "Mais Habitação", já com várias alterações em relação à proposta inicial do Governo, que implicaram cedências aos proprietários em algumas das medidas mais polémicas, mas com uma quase inexistente convergência com as propostas que foram feitas pela oposição.