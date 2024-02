Diogo Ribeiro, Gabriel Lopes e Mariana Cunha avançam para meias-finais de natação

Diogo Ribeiro, nos 100 metros livres, Gabriel Lopes, nos 200 estilos, e Mariana Cunha, nos 200 mariposa, qualificaram-se hoje para as meias-finais dos Mundiais de desportos aquáticos, que decorrem em Doha, Qatar.

Dois dias depois de ter conquistado um inédito título mundial na natação para Portugal, nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro enfrentou as eliminatórias dos 100 metros livres, tendo avançado para as "meias", que vão ser disputadas ainda hoje, com o 12.º tempo.

O nadador natural de Coimbra, de 19 anos, que já tinha conseguido uma medalha de prata nos Mundiais de 2023 também na distância não olímpica de 50 mariposa, concluiu a 12.ª série dos 100 estilos no terceiro lugar, em 48,72, atrás do húngaro Nandor Nemeth, 48,03, e do britânico Matthew Richards, 48,05. O chinês Pan Zhanle, recordista mundial, foi o mais rápido a cumprir as duas piscinas, com o registo de 47,82.

Nos 200 estilos, Gabriel Lopes avançou para as meias-finais com o sexto melhor tempo nas eliminatórias, ao nadar em 01.59,80 minutos, que lhe valeram a vitória na quarta série, com quase meio segundo de vantagem sobre o sul-africano Matthew Sates (02.00,28).

O atleta da Lousã, de 26 anos, vai disputar uma das vagas na final da distância ainda hoje, nas meias-finais, fase à qual chega o suíço Jérémy Desplanches, bronze na distância em Tóquio 2020, com o melhor registo das séries (01.58,17).

Também hoje, Mariana Cunha, de 19 anos, vai disputar as meias-finais nos 200 mariposa, depois de ter arrebatado a 16.ª e última vaga, com o tempo de 02.12,59 minutos, com o sexto lugar na terceira série. A dinamarquesa Helena Rosendahl Bach foi a mais rápida nas eliminatórias disputadas hoje, quarta-feira, com o tempo de 02.09,21.

Camila Rebelo, de 21 anos, foi a única eliminação entre os portugueses que competiram hoje nos Mundiais, ao não ter ido além do 27.º lugar nas eliminatórias dos 50 costas, em 29,19 segundos. A canadiana Ingrid Wilm, que já conquistou a medalha de prata nos 100 costas em Doha, foi a mais rápida em 27,81.