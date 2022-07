Camila Rebelo dá mais um ouro a Portugal nos Jogos do Mediterrâneo

Ao todo, Portugal conquistou já 25 medalhas nos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, que decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países.

A portuguesa Camila Rebelo conquistou nesta terça-feira a medalha de ouro nos 100 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, depois de também já ter vencido nos 200 costas, no 25.º pódio da missão portuguesa no evento.

A jovem de 19 anos nadou a distância em 1m01,34s, 27 centésimos mais rápido do que a italiana Carlotta Costa, segunda, e 64 em relação ao bronze, da espanhola Carmen Sastre.

A recordista nacional da distância já havia vencido os 200 costas e deu à natação o nono pódio, o melhor registo das modalidades com medalhas portuguesas em Oran 2022, que já tem um melhor pecúlio (25) do que Tarragona2018 (24), quando Portugal se estreou com 221 atletas, contra 159 desta feita.

Também a contribuir para o registo da natação esteve Raquel Pereira, que conquistou também nesta terça-feira o bronze nos 200 metros bruços. A nadadora de 22 anos cumpriu a distância em 2m28,35s, sendo apenas batida pela turca Viktoria Gunes e pela espanhola Marina García.

Ao todo, Portugal conquistou já 25 medalhas, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo (por duas vezes) e Rafael Reis, à prata de Ana Pinho Rodrigues, Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Raquel Pereira, Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran 2022 decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.