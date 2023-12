Novo recorde nacional de natação dos 4x100 metros femininos

As nadadoras Camila Rebelo, Ana Pinho Rodrigues, Mariana Cunha e Francisca Martins estabeleceram no sábado um novo recorde nacional nos 4x100 metros estilos, durante o Coimbra Swimming Open 2023, que termina este domingo.

O quarteto da selecção portuguesa fixou a nova marca de referência em 4.07,90 minutos, retirando quase cinco segundos aos 4.12,62 que vigoravam desde 2020, também de Camila Rebelo e Francisca Martins, mas com Victoria Kaminskaya e Ana Catarina Monteiro.

Francisca Martins, do Foca Quinta da Lixa, obteve a melhor marca feminina, nos 200 livres, com 1.59,72 minutos, que lhe valeram 840 pontos, enquanto Miguel Nascimento, do Benfica, se destacou em masculinos, com 50,09 segundos nos 100 livres, traduzidos em 818 pontos.