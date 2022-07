Jogos do Mediterrâneo: Ana Rodrigues e Miguel Nascimento conquistam prata na natação

Selecção de andebol feminino perdeu com a Espanha e vai disputar a medalha de bronze.

Ana Pinho Rodrigues conquistou esta segunda-feira a medalha de prata nos 50 metros bruços dos Jogos do Mediterrâneo 2022, um segundo lugar que “sabe a ouro”, sobretudo por ter ficado a uma décima do recorde nacional que estabeleceu em Abril.

Rodrigues, de 28 anos, nadou a distância em 31,31 segundos, sendo batida apenas pela italiana Lisa Angiolini, que conseguiu um tempo de 30,87 segundos, novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo. Outra italiana, Anita Bottazzo, foi terceira, com 31,41s.

Ana Pinho Rodrigues estabelecera o máximo nacional com 31,23 segundos, tendo agora ficado a uma décima do recorde, quando ainda está “em carga”, num período de treinos, com a “mira” apontada ao campeonato da Europa de Roma.

“Para mim, sabe a ouro. Nesta fase da época, quando temos os Europeus daqui a muito pouco tempo [em Agosto], é quase uma prova de preparação para vermos se o trabalho está a ser bem feito e o que precisamos fazer mais”, destacou, já de medalha ao peito na piscina do Complexo Olímpico de Oran, na Argélia.

A nadadora olímpica portuguesa abriu a penúltima sessão de natação minutos antes de Miguel Nascimento somar a prata nos 50 livres, numa final em que Diogo Ribeiro foi quinto.

A atleta confia que o trabalho está a ser bem feito e que soube gerir o lado psicológico de competir numa final, em que o ambiente “é sempre tenso”.

“Ainda não estar completamente descansada e já estar a uma décima do recorde nacional e pessoal é um excelente indicador para daqui a um mês estar a nadar abaixo desse tempo, quem sabe ainda baixar dos 31 segundos. É um objectivo que ainda tenho. Estou muito satisfeita”, declarou.

O objectivo é que o recorde possa surgir nos Europeus, para os quais está “ainda mais motivada” com este pódio.

Poucos minutos depois, Nascimento, de 27 anos, nadou a distância em 22,01 segundos (novo recorde nacional), sendo batido apenas pelo grego Kristian Gkolomeev, primeiro com 21,91s. O argelino Oussama Sahnoune completou o pódio, com 22,40s. Diogo Ribeiro foi quinto, com 22,40 segundos.

NATAÇÃO

Jogos do Mediterrâneo Oran 2022

PRATA para Miguel Nascimento hoje na final dos 50 livres com recorde nacional (22,01 segundos) nos Jogos do Mediterrâneo 2022. Diogo Ribeiro foi 5.º (22,40).

ENTRY LIST E RESULTADOS: https://t.co/3ZGNzdxSEC

3fpn #natacao #oran #cop pic.twitter.com/7qdlVVAwpa — FPN (@fpnatacao) July 4, 2022

Portugal chegou ao sétimo pódio na natação, depois de Diogo Ribeiro (ouro e prata), de Camila Rebelo (ouro), Ana Catarina Monteiro (prata) e Rafaela Azevedo (bronze).

Portugal totaliza 23 medalhas, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Ana Pinho Rodrigues, Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

A selecção portuguesa de andebol feminino perdeu com a Espanha por 26-24 nas meias-finais dos Jogos do Mediterrâneo, lutando quarta-feira pela medalha de bronze.

Portugal esteve em vantagem ao intervalo, por 13-12, mas consentiu a reviravolta no pavilhão do Complexo Olímpico de Oran.

A selecção portuguesa passou a fase de grupos, em que perdeu com a Sérvia (21-20) e venceu a Turquia (30-26) e a Macedónia do Norte (19-17), para chegar ao quadro final.

Os Jogos do Mediterrâneo decorrem até esta quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.